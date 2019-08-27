Yeni partiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler! 'Abdullah Gül muhalefetin adayı olacak'

Yeni parti kuracağı ifade edilen Ali Babacan'ın çalışmalarında önce ekip ve kadro oluşumuna öncelik verdiği, daha sonra ise Türkiye'nin sorunlarına yönelik beyanname ve dosyalar hazırlamaya başlayacağı ifade edildi.

Yeni parti kuracağı belirtilen Ali Babacan, ekip ve kadro oluşumunu tamamladıktan sonra önce beyanname şeklinde bir metinle kamuoyunun karşısına çıkacağı, daha sonra ise Türkiye’nin sorunları, meseleleri üzerine kapsamlı dosyalar hazırlayacağı belirtildi.

Gül'ün abi pozisyonu devam edecek

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre Gül’e yakın bir isim, son günlerde çıkan “Diyarbakır’da miting yapacak” iddiasının doğru olmadığını belirterek, “Öyle bir şey yok. ‘Abdullah Gül miting yapacak’ diye bir şey yok, ne miting programı var, ne öyle bir şey var, ne öyle bir düşüncesi var, öyle bir şey yok. Ali Bey (Babacan) bir şey danışmak isterse, görüşmek isterse, eski arkadaşlar, görüşlerine başvuruyor, o da söylüyor” dedi.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olabilir

Bu arada Meclis kulislerinde parlamenter sisteme dönülmesi halinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Gül’ün üzerinde bir uzlaşma sağlayabileceği konuşuluyor.

Babacan önce ekip, kadro oluşturuyor

Edinilen bilgiye göre parti kuracağı ifade edilen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yol haritası da belli oldu. Partinin kuruluş takvimi yılsonunu bulacak.

Beyanname şeklinde metin hazırlanacak

Babacan’ın yol haritasına ilişkin de, “Önce ekip oluşturuyor, önce kadro oluşturuyor, konuları bilenlerden ayrı ayrı, sonra bunlar oturup çalışacak, bunlar bir beyanname gibi bir şey hazırlayacak, Türkiye’nin her meselesini bu ekip hazırlayacak. Böylece ortak aklın eseri olan ortaya bir şey çıksın, müşterek görüşler. Bu ekip ortaya ortak aklın eserini ortaya çıkaracak, Ali Babacan bunun kadrosunu oluşturmakla meşgul” denildi.

Önümüzdek günlerde kamuoyunu bililendirecek

Babacan bir süre daha kamuoyunun önüne çıkmayacak. Babacan, başlatmış olduğu çalışmalarla ilgili önümüzdeki günlerde de kamuoyunu yapacağı açıklamayla bilgilendirecek.