Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş Kur’an kursları için ‘orta çağ zihniyeti’ benzetmesi yapan ve geleceğimiz olan çocuklara İslam’ın özünün anlatılmasından rahatsız olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yol arkadaşları benzeri görülmemiş bir aymazlığa imza attı.

YP’NİN KIYMETLİSİ ÇALIK

Yeni Partili Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde bulunan ve 3-5 yaş arası çocuklara hitap eden anaokulunda derslere ara verilerek, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” suçlamalarıyla tutuklanan Belediye Başkanı Murat Çalık’ın doğum gününün kutlandığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporlarında “turp” gibi çıktığı halde malum zihniyet tarafından hasta olarak lanse edilen ve mağdur gibi gösterilen Çalık için organize edilen doğum günü kutlamasında, eğitim görsünler diye belediyeye emanet edilen çocukların adeta figüran olarak kullanıldığı öğrenildi. Beylikdüzü Belediyesi Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi’nde gerçekleşen skandal kutlamada, üzerinde Murat Çalık’ın görsellerinin yer aldığı devasa boyuttaki doğum günü pastasının dersliğe getirildiği bildirildi. Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık tarafından organize edilen skandal kutlamada, çalık ailesinin aile ferdi olmayan ve henüz hiçbir bilişsel aidiyetleri oluşmayan çocuklara yolsuzluk tutuklusu eski belediye başkanı için pasta kestirildiği belirtildi.

ÇOCUK İSTİSMARI

Bununla yetinmeyen Zehra Evin Çalık’ın söz konusu görüntüleri kendi kişisel sosyal medya hesabından “Harikasınız Çocuklar” notuyla paylaşması ‘pes’ dedirtti. İnancının gereğini öğrenmek için yaz Kur’an kurslarına giden çocuklara hakaret etmekte hiçbir beis görmeyen Özel ve avanesinin, kökleri pagan kültürüne dayayan mum yakma geleneği eşliğinde 3-5 yaş çocukları siyaset aracı olarak kullanması, YP yönetiminin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.