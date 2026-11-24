Gündemde kalmak uğruna sergilediği yapay tavırlarla sık sık alay konusu olan Demet Akalın, son numarasında kendi kazdığı kuyuya düştü. Gazetecilere haber verip kapısına davet ettikten sonra kameraları görünce şaşırmış gibi yaparak sergilediği tiyatro fiyaskoyla sonuçlandı.

Demet Akalın ile basın mensupları arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Gazetecileri karşısında gören Akalın, "Siz nereden çıktınız?" diye sorunca beklemediği bir yanıt aldı.

GAZETECİLERİ KENDİSİ ÇAĞIRDI AMA...

Demet Akalın'ın gazetecilerin neden orada olduğunu sorgulaması üzerine basın mensupları, kendilerini Akalın'ın davet ettiğini hatırlattı. "Siz istediniz ya!" yanıtı, şarkıcının gazetecileri kendisinin çağırdığını ortaya çıkardı.