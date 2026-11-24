Kendi çağırdığı kameraya şaşırmış gibi rol kesti! Demet Akalın ucuz kurguda fena çuvalladı
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Magazin gündeminden düşmemek adına ucuz kurgulara sarılan Demet Akalın’ın son şaklabanlığı kameralar önünde elinde patladı; basın mensuplarını bizzat ayağına çağırdıktan sonra hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi "Siz nereden çıktınız?" diyerek rol kesmeye kalkışan Akalın, muhabirlerin "Siz istediniz ya!" yanıtıyla adeta yerin dibine girdi.
Gündemde kalmak uğruna sergilediği yapay tavırlarla sık sık alay konusu olan Demet Akalın, son numarasında kendi kazdığı kuyuya düştü. Gazetecilere haber verip kapısına davet ettikten sonra kameraları görünce şaşırmış gibi yaparak sergilediği tiyatro fiyaskoyla sonuçlandı.
Demet Akalın ile basın mensupları arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Gazetecileri karşısında gören Akalın, "Siz nereden çıktınız?" diye sorunca beklemediği bir yanıt aldı.
GAZETECİLERİ KENDİSİ ÇAĞIRDI AMA...
Demet Akalın'ın gazetecilerin neden orada olduğunu sorgulaması üzerine basın mensupları, kendilerini Akalın'ın davet ettiğini hatırlattı. "Siz istediniz ya!" yanıtı, şarkıcının gazetecileri kendisinin çağırdığını ortaya çıkardı.
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