Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, İsrail televizyonu i24NEWS'e verdiği röportajda Gazze'deki saldırılara açık destek vererek tepki çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'deki televizyon stüdyosunu ziyaret eden Georgiadis, Batı kamuoyunun Gazze'deki savaş konusunda ikna edilemediğini savunarak, "Dünyanın en İsrail yanlısı siyasetçisi olmak istiyorum. Ancak propaganda savaşını kaybettiniz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybettiği bombardımanlarda İsrail ordusunun sivil kayıpları sınırlamaya çalıştığını öne süren Yunan bakan, saldırılar öncesinde tahliye mesajları gönderildiğini iddia etti. Georgiadis, İsrail'in kendi tezlerini anlatamamasının "Batı'da yeni bir antisemitizm dalgasına geniş alan açtığını" savundu.

HAYIR, BUNU ŞİMDİ YAPACAĞIM

Yunanistan'ı Batı'daki bu genel havadan ayrı tutan Georgiadis, ülkesinin kuzeyindeki bir hastaneye giderken İsrail'i savunan bir sosyal medya paylaşımı yaptığını anlattı. Danışmanlarının seçilmiş bir milletvekili için zamanlamanın siyasi açıdan riskli olduğu uyarısında bulunduğunu aktaran Georgiadis, ekibine "Hayır, bunu şimdi yapacağım" cevabını verdiğini söyledi.

BAŞBAKANIN KİM OLDUĞUNA BAĞLI DEĞİL

Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin güçlenmesini 2010 yılına dayandıran Georgiadis, iki ülke arasındaki ortaklığın bu süreci inşa eden siyasetçilerin ötesine geçtiğini kaydetti. Georgiadis, ittifakın kalıcı boyutuna işaret ederek, "Bu durum başbakanın kim olduğuna ya da benim bakan olup olmayacağıma bağlı değil" diye konuştu. Atina ile Tel Aviv arasında 2010'dan bu yana derinleşen bu stratejik ortaklık, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki enerji denklemleri ile deniz yetki alanları bakımından Türkiye'nin bölgesel güvenliğini, dış politika dengelerini ve ekonomik çıkarlarını yakından ilgilendiren başlıklar arasında yer alıyor.

MOSSAD İLE ORTAK OPERASYON ÖVGÜSÜ

Röportajda Yunanistan'da engellendiği öne sürülen İran bağlantılı bir suikast girişimi iddiası da gündeme geldi. Georgiadis, söz konusu operasyonda İsrail istihbarat servisi Mossad ve Kuzey Makedonya makamlarıyla ortak çalışan Yunan polisini övdü. Yunan bakan, Avrupa hükümetlerinin İran'ın füze programının oluşturduğu tehdidi ciddiye alması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber7