Özgür Özel’in “Biz bu işin içinde yokuz” sözleri üzerine başta eski ‘Kent İttifakı’ ortakları DEM olmak üzere eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Ekrem İmamoğlu bile barış sürecine destek vermişti. Zor durumda kalan Özel, Murat Emir aracılığıyla ‘bunun barış iradelerinde bir değişiklik anlamına gelmediğini’ duyurmak zorunda kaldı. Emir, “Demokratikleşmenin ertelenmesine itirazımız toplumsal barıştan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Üye vermeme kararımız, demokratikleşmenin dışarıda bırakıldığı bu gidişata ilişkin siyasi ve ilkesel itirazımızdır” dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, şunları kaydetti: “Terörsüz Türkiye hedefimiz; milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini daha da güçlendirecek, yarınlarımıza huzur ve güven içinde bir vatan bırakma irademizin en güçlü ifadesidir. Yarım asırdır terörün acısını yaşayan bu aziz milletin bir daha aynı acılarla sınanmaması, hiçbir annenin evlat acısıyla yüreğinin yanmaması, hiçbir çocuğumuzun terörün gölgesinde büyümemesi en büyük arzumuzdur. Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ anlayışından taviz vermeden bu tarihî hedefe kararlılıkla yürüyoruz. Millî birliğimize, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceğiz. Devletimizin sözü açık, uygulaması adil, tutumu kararlı olacaktır.”

YALPALANANI HALK SEVMEZ

Şehit annesi ve eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da, şunları dile getirdi: “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler. Aslında İzleme Komisyonu’na üye vermeyecekleri Çerçeve Yasaya verdikleri oylardan belliydi. 35 evet, 54 hayır oyu verdiler ve Özel’in oradaki cümlesi çok talihsizdi; ‘Her şehrin dinamikleri farklı’ dedi. Buna nabza göre şerbet verme denir. Senin görüşün ne, senin partinin duruşu ne? Şimdi de ‘şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetini dikkate alıyoruz’ demişler. Bombalar patladığı zaman sadece doğuda mı patlıyor? Artık aileler çocuklarını okula gönderdiği zaman kalpleri çarpmadan eve gelsin istiyor. Yalpalayan adamı halk sevmez, çünkü güvenemez. Böyle giderlerse sandıkta bedelini öderler.”

OY HESABI GAFLET VE DALALETTİR

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şunları söyledi: “Bunların önceliği hiçbir zaman vatan, millet, devlet, bayrak olmadı. Onun için bugün beyaz dediklerine ertesi gün çok rahatlıkla siyah diyebilirler. Sürece açıkça karşı çıkamıyorlar. Hem nalına hem mıhına vurmak, omurgalı bir siyasi yapının tarzı değildir. Ülkenin birliği ve dirliği konusunda oy hesabı yapmak, buradan siyasi rant devşirmeye çalışmak, en hafif tabirle gaflet ve dalalettir. Elini değil gövdesini taşın altına koyan Cumhur İttifakı hiçbir zaman oy hesabı yapmadı. Ancak bu Yeni Parti tayfasının birlik konusunda hassasiyeti olmadığı için süreci sabote etmeye çalışıyorlar.”