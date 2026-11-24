Genç Birikim Yayınları’nın hazırladığı kitabın tanıtımında şu ifadeler yer aldı: Tarih, bir toplumun ortak hafızasıdır. Bu hafızanın canlı tutulması, yeni kadroların yetişmesine vesile olacaktır. Tarihi bilmek, aynı zamanda geleceği inşa etmektir. Dolayısıyla tarih/geçmiş bilinmeden gelecek inşa edilemez. Çünkü güçlü ve bilinçli bir gelecek, ancak geçmişten çıkarılan derslerle ve sağlam bir hafızayla kurulabilir; bu yönüyle tarih, geleceğe tutulan bir ışıktır. İslamlaşma, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde, özellikle de İttihat ve Terakki’nin ülke yönetimini ele geçirmesiyle yoğun bir şekilde gündeme gelmeye başlamıştır. Bu dönem itibariyle bu anlayışı savunan ve kitlelere ulaştırmaya çalışan birçok dergi yayımlanmıştır. Bu dergilerin amacı, bir yandan İslam düşüncesini canlı tutmak diğer yandan da Batılılaşmanın tahribatını bütünüyle olmasa bile azaltmaya çalışmaktı. Çünkü III. Selim döneminde başlayan, II. Mahmut döneminde artarak devam eden Batılılaşma faaliyetleri, İttihat ve Terakki döneminde ivme kazanmıştı. İşte bu panelde, Türkiye’de tevhidi bilinçlenmenin gelişim süreci ve bu süreçte etkili olan araçlar gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Böylesine önemli bir konunun sadece salonların dört duvarı arasında kalması doğru olmazdı. Bu kitabın hazırlanma nedeni, tebliğ konularından aynı zamanda salonda bulunmayanların hatta gelecek nesillerin de istifade etmelerine kapı aralamaktı. Bunun başarıldığını düşünüyoruz.”