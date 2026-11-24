Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Tekin, öğretmenlerin cep telefonlarına gönderilen mektuplarda öğretmenlik mesleğinin taşıdığı sorumluluğa, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerle ülkenin geleceğine sundukları katkılara ve öğrencilerinin hayatında bıraktıkları izlere dikkati çekti.

Tekin, öğretmenlerin fedakârlıklarına, yıllar içinde edindikleri tecrübelere ve eğitim sistemindeki vazgeçilmez rollerine vurgu yaptı.

Öğretmenlik mesleğinin öğrencilerin hayatındaki etkisine değinen Tekin, "Onlar söylediklerinizden çok nasıl söylediğinizi, öğrettiklerinizden çok nasıl yaşadığınızı hatırlayacaklar. Bir gün büyüyüp hayatın içinde yollarını ararken içlerinde yankılanan ses, belki de bugün sınıfta kurduğunuz bir cümle olacak. Öğretmenliğin hem ağırlığı hem de güzelliği buradadır, siz bir dersi bitirirsiniz ama o derste ektiğiniz tohum yıllar sonra hiç görmediğiniz bir bahçede çiçek açar." ifadelerini kullandı.

Tekin, mektubuna şöyle devam etti:

"Her öğrencinizin ayrı bir hikayesi olduğunu bilerek onların sevinçlerini, kaygılarını ve güçlüklerini paylaştınız, öğretmenliğin ders saatleriyle sınırlı kalmayan büyük sorumluluğunu yıllarca taşıdınız. Ertesi günün hazırlığıyla geçen akşamlarınız, bir öğrencinizin derdine çare aradığınız saatler, zorluklar karşısında gösterdiğiniz sabır ve kararlılık, bugün ülkemizin dört bir yanında yetiştirdiğiniz insanların hayatında karşılığını buluyor. Siz, yetiştirdiğiniz öğrencilerle ülkemizin bugününe katkıda bulundunuz. Öğretmenliğe adadığınız yıllar boyunca kıymetlendirdiğiniz tecrübeyle yarınlarına da ışık tutmaya devam ediyorsunuz."

"ÜLKENİN UFKUNDA BIRAKTIĞINIZ İZLER, DAİMA SAYGIYLA HATIRLANACAKTIR"

Tekin emekli öğretmenlere gönderdiği mektupta, "Sizlerin bilgisi ve tecrübesi, halen eğitim hayatımızın kıymetli bir parçasıdır. Bugün de genç öğretmenlerimizin yararlanabileceği, eğitim anlayışımıza katkı sunabilecek önemli bir birikime sahipsiniz." açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, öğretmenlerin ülkenin geleceğine sundukları katkıların unutulmayacağını belirterek, "Bu ülkenin ufkunda ve hafızasında bıraktığınız izler, daima saygıyla hatırlanacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerine de değinen Bakan Tekin, öğretmenlerin modelin hayata geçirilmesindeki rolünü şu sözlerle vurguladı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hayal ettiğimiz nesil bilgiyi hikmetle, beceriyi erdemle, öz güveni sorumlulukla buluşturan, kökleri bu toprakların irfanında, ufku insanlığın ortak iyiliğinde olan bir nesildir. Bu ideal ancak sizin sınıfınızda, sizin alın terinizle hayat bulacaktır."

Tekin, şunları kaydetti:

"MEB olarak bizler, bu yükün ağırlığını da değerini de gözeterek hareket ediyor, eğitim sisteminin hiçbir bileşenini öğretmenlerimizden ayrı düşünmüyoruz. Öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, karar alma süreçlerinde sahadaki gerçekliği merkeze koyan politikalar geliştiriyor; mesleğin saygınlığını korurken aynı zamanda mesleki donanımı artıracak çok boyutlu bir yaklaşımı sürdürmeye çalışıyoruz."

Bakan Tekin, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak ülkenin çocuklarına verdikleri emek, gösterdikleri sabır ve mesleklerine duydukları bağlılık için teşekkür etti.