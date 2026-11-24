SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Erhürman’ın son mülakatında kendisiyle bir yıllık görev süresi boyunca yalnızca bir kez görüştüklerini ifade etmesini değerlendiren Ertuğruloğlu, bu durumun devlet yönetimi ve kurumlar arası ilişkiler bakımından soru işaretleri oluşturduğunu kaydetti.

“İSTİŞARE EDİLMEMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Kıbrıs meselesi ve dış politikanın doğrudan sorumlularından biri olan Dışişleri Bakanı ile bir yıl içerisinde yalnızca bir kez görüşülmesini eleştiren Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs konusunda atmayı planladığı kritik adımları hükümetle istişare etmemesinin de devlet yönetimi anlayışıyla bağdaşmadığını savundu.

Erhürman’ın Kıbrıs konusunda “ezber bozacak” adımlar atmayı planladığını ve bunun için uygun zamanı beklediğini söylediğini hatırlatan Ertuğruloğlu, bu süreçte hükümetin ve ilgili makamların bilgilendirilmemesini eleştirdi. Kıbrıs gibi milli bir davada tek taraflı hareket edilmesinin doğru olmadığını belirten Ertuğruloğlu, atılacak adımların kurumlar arası eşgüdüm içerisinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

“GERÇEK POLİTİKASI TARTIŞMA KONUSU”

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs politikasını da değerlendiren Ertuğruloğlu, Erhürman’ın egemen eşit iki devlet politikasına karşı olduğunu, federasyon yaklaşımını benimsediğini ancak federasyon kavramını kullanmaktan kaçındığını ileri sürdü.

Erhürmanoğlu’nun siyasi eşitlik, eşit egemenlik ve dönüşümlü başkanlık gibi başlıklardaki yaklaşımının federasyon hedefiyle bağlantılı olduğunu savunan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna sunduğu argümanların gerçek politik hedefini yansıtmadığını iddia etti.

TALAT VE AKINCI DÖNEMLERİNİ HATIRLATTI

Erhürman’ın izlediği yaklaşımın daha önceki dönemlerde de denendiğini belirten Ertuğruloğlu, eski KKTC Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı’nın federasyon eksenli politikalarını hatırlattı. Bu girişimlerin olumlu bir sonuca ulaşmadığını savunan Ertuğruloğlu, benzer bir yaklaşımın yeniden izlenmesinin Kıbrıs Türk tarafının uluslararası statü ve zaman kaybını sürdürmesine neden olabileceğini ileri sürdü.

“TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BELİRLENEN POLİTİKA SAVUNULMALI”

Kıbrıs meselesinin günlük siyasi tartışmalara ve tek taraflı girişimlere konu edilemeyecek kadar önemli bir milli mesele olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, bu alanda atılacak her adımın kurumsal uyum, istişare ve devlet ciddiyeti çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs politikasının Anavatan Türkiye ile birlikte kararlaştırılması ve ortaklaşa savunulması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın da bu temel politikayla uyumlu hareket etmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Devlet yönetiminde şeffaflık, kurumlar arası diyalog ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çeken Ertuğruloğlu, hükümetin ve yetkili makamların dışlandığı bir anlayışın terk edilmesi, Kıbrıs konusunda ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.