Restoranda korkunç patlama! Bina kısmen çöktü: 6 ölü, 10 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Vietnam’ın başkenti Hanoi’nin Dong Da bölgesindeki sabah saatlerinde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Yetkililer, ilk incelemelere göre gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada binanın kısmen çöktüğünü bildirdi. Ülke basınında yer alan haberlerde, aralarında restoran sahibinin, yoldan geçenlerin ve çevredeki evlerde yaşayanların bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, enkaz altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çevredeki binalarda hasar oluştu
Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda hasar oluştu. Yetkililer hasar gören ve yapısal olarak güvensiz olduğu tespit edilen binalardaki sakinleri tahliye ederken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.