Sezgin Baran Korkmaz’a ait Global 7500 tipi özel jet, Denver’dan kalkışının ardından teknik arıza nedeniyle Bozeman Yellowstone Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. Korkmaz’ın da uçakta bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Denver’dan havalanan özel jette teknik sorun yaşandı. Bunun üzerine uçak, Montana eyaletindeki BZN kodlu Bozeman Yellowstone Uluslararası Havalimanı’na yönelerek iniş gerçekleştirdi.

Teknik arızanın hangi sistemden kaynaklandığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Uçak içinden aktarılan bilgilere dayanan olayla ilgili ABD havacılık makamlarından henüz resmî bir açıklamaya ulaşılamadı.

511 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Sezgin Baran Korkmaz, ABD Hazinesi'ni 511 milyon dolar dolandırma ve bu paranın yaklaşık 133 milyon dolarını Türkiye'ye aktararak aklama suçlamasıyla ABD'de yargılanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı iddianamesine göre Jacob ve Isaiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen, sahte biyoyakıt üretim belgeleri düzenleyerek ABD Vergi Dairesi'nden 511 milyon dolar tutarında haksız vergi iadesi aldı. Suç ortakları Korkmaz da bu paranın 133 milyon dolarlık kısmını Türkiye'de bulunan şirketlere aktarıp gayrimenkul, otel veya uçak gibi varlıklar satın alınarak akladı.

Korkmaz Türkiye’de 2020’de düzenlenen operasyon öncesi, yurtdışına kaçmıştı.

2021’de Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD'de Utah Mahkemesi'ndeki "dolandırıcılık ve kara para aklama" davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımlamıştı.

Avusturya’da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklanan ve ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz yargılanmasının ardından yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Kaçışı gibi tahliyesi de gündem olan Korkmaz'ın New York'taki yaşamı dikkat çekmişti.