Sürekli “yoksulun yanındayız” edebiyatı yapan ve Türk ekonomisini algı operasyonlarıyla iflas etmiş gibi göstermeye kalkan Sözcü gazetesi, bu kez dikkat çeken bir habere imza attı. Gazete, sayfasında geniş bir yer ayırdığı haberde, İstanbul Boğazı’ndaki tarihi ve lüks yalıların fiyatlarının düşmesini ve alıcı bulamamasını gündemine taşıdı.

"YALILAR ELDE KALDI" ENDİŞESİ

"Milyon dolarlık yalılar elde kaldı" başlığıyla sunulan haberde, değerleri 25 milyon dolar ile 115 milyon dolar arasında değişen yalıların satış süreçleri tek tek ele alındı. Zeki Paşa Yalısı’nın fiyatının 115 milyon dolardan 95,5 milyon dolara, Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nın ise 70 milyon dolardan 55 milyon dolara gerilediği belirtildi. Yalıların buna rağmen satılamadığı ileri sürüldü.

“HALKÇILAR” YALIYI NE YAPSIN?

Kendisini "halkın gazetesi" olarak tanımlayan bir yayın organının, toplumun büyük kesiminin yanından bile geçmeyeceği milyon dolarlık yalıların satış derdine düşmesi, gazetenin yayın çizgisindeki çelişkiyi gözler önüne serdi. Kendi okurları bile, “Bize ne bundan Sözcü?” yorumları yaptı.