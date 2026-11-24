Köşe yazarı Zafer Şahin, Antalya’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 Zirvesi’ni "ulusal fiyasko" diye karalamaya çalışan muhalefet ile Batı medyasının "Reuters’a konuşan kaynaklar" korosunu yerden yere vurdu; zirvenin perde arkasındaki gerçekleri tek tek ifşa eden Şahin, fosil yakıt uzlaşısını tıkayan tarafın Türkiye değil, kendi ticari çıkarlarının derdine düşen Avrupa Birliği olduğunu gözler önüne serdi.

Zafer Şahin, Milliyet’teki köşesinde şunları aktardı:

“Türkiye’nin son derece başarılı ev sahipliğini ‘ulusal fiyasko’ olarak tanımlamaya çalışan, COP31 üzerinden zorlama dış politika çıkarımları yapan muhalefetin anlamadığı bir şey var: Bu millet siz ülkenizi, devletinizi aşağıya çektiğinizde, Batı basınının değirmenine su taşıdığınızda sizi alkışlamıyor.”

“Ortada bir yanlış da olsa sizden devletin yanında saf tutmanızı, ‘Reuters’a konuşan kaynaklar’ gibi hareket etmemenizi bekliyor. Bunu bir türlü anlamadınız. Gelelim COP31’in perde arkasına. COP tarihinde ilk kez ev sahibi ülke ile müzakereleri yöneten ülke farklıydı. Dönem başkanlığı Türkiye’deydi ama müzakereleri Avustralya yürüttü.”

“İki ülkenin hazırladığı ilk taslak, elektrifikasyondan 1,5 derece hedefine, uyum finansmanından okyanuslara kadar geniş bir alanı kapsıyordu. Ancak taslakta ‘fosil yakıt’ ifadesinin yer almaması Avrupa Birliği’nin itirazına yol açtı. Görüşmeler tıkanınca COP31 Başkanı Murat Kurum devreye girdi. Önce AB ve Arap grubu temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü, ardından tarafları aynı masada buluşturdu. Suudi Arabistan, önceki COP kararlarındaki fosil yakıt ifadesinin metne alınmasını kabul etti. Bu kez AB, ticaret maddesine itiraz etti.”

“Türkiye’nin gece yarılarına kadar yürüttüğü temaslar ve hazırladığı üç ayrı metin de bu düğümü çözemedi. Zirvenin son saatlerinde AB’nin ticari kaygıları, fosil yakıtlar başlığında uzlaşının önüne geçti.”

“Fosil yakıtlar konusundaki görüş ayrılığı, 2027’de Addis Ababa’da yapılacak COP32’ye taşındı. Antalya’nın bilançosunda ise yıllardır bekleyen bir fon reformu, iklim finansmanı için iki yıllık çalışma çerçevesi ve adil geçiş için belirlenmiş bir takvim var. Yani Türkiye’nin ev sahipliğini değerlendirirken Reuters’e konuşan kaynakların söyledikleri kadar bu kararları da hesaba katmak gerekiyor.”