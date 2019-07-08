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Yeni partinin çatısını Beşir Atalay koordine ediyor

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni partiyi sonbahar aylarında kurmayı planlıyor, iddialara göre partinin teşkilatlanma çalışmasını eski bakanlardan Beşir Atalay yürütüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
Yeni partinin çatısını Beşir Atalay koordine ediyor

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destekli eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın parti kuracağına ilişkin iddialar gündemden düşmek bilmiyor. AK Parti'nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin’ elini güçlendirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destekli Ali Babacan üzerinden yürüyen parti çalışması hızlandı.

‘Tanınmış isimlere partiye katıl teklifi’

Babacan’a yakın kaynaklar, partinin illerde ve ilçelerde tanınmış isimlere teklif götürerek teşkilatlanma hazırlığı içerisinde olduğunu iddia ettiler. Kaynaklar, Abdullah Gül’ün geri planda kalmayı tercih ettiği yeni parti çalışmalarında partinin liderliğini Babacan’ın yapacağını ve bir grup akademisyen, eski milletvekilleri, belediye başkanları ile eski bürokratlarında destek verdiğini öne sürdüler. İddialara göre, partinin teşkilatlanma çalışmasını eski bakanlardan Beşir Atalay’ın koordine ettiği, partinin parlamenter sisteme geri dönüşü önereceği ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkilere özel bir önem verdiği söyleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
  1. İstanbul
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan

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