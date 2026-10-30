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Siyaset Yeni Partili belediye iflasın eşiğinde!
Siyaset

Yeni Partili belediye iflasın eşiğinde!

Yeniakit Publisher
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Yeni Partili belediye iflasın eşiğinde!

Sayıştay denetiminde Bilecik Belediyesi’nin SGK prim borçları, doğrudan temin işlemleri ve artan borç yüküne ilişkin bulgular gündeme geldi. Ödenmeyen primlerin faiz yükü oluşturduğu ve bazı alımlarda usulsüzlük tespit edildiği iddia edilirken, belediyenin mali durumuna ilişkin tartışmalar da yeniden alevlendi.

Bilecik Belediyesi ve belediye iştiraki KAYI A.Ş.'nin mali durumuna ilişkin Sayıştay denetiminde, artan zararlar ve ödenmeyen SGK prim borçları öne çıktı.

Denetime ilişkin aktarılan bulgulara göre şirket, personel maaşlarını ödemekte zorlanırken SGK primlerinin zamanında yatırılmaması nedeniyle yüksek faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Belediye ile KAYI A.Ş. arasındaki mali ilişkilerde büyüyen borç yüküne dikkat çekildi.

 

ÇALIŞAN SAYISI 300'DEN 413'E YÜKSELDİ

KAYI A.Ş.'de 2020 yılında 300 olan çalışan sayısının, 2025 yılında 413'e ulaştığı belirtildi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın kendisinin ve eşinin akrabalarının yanı sıra yakın çevresinden kişileri şirkette işe aldığı iddiaları da gündeme geldi.

 

SON KAR 2022'DE! ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ZARAR

Aktarılan denetim bulgularına göre KAYI A.Ş., son olarak 2022 yılında 1 milyon 335 bin lira kar etti. Şirketin sonraki üç yılda zarar ettiği belirtildi.

KAYI A.Ş.'nin zararı, 2023 yılında 10 milyon 172 bin lira, 2024 yılında 46 milyon 780 bin lira, 2025 yılında ise 102 milyon 536 bin lira olarak kaydedildi. Artan zararların şirketin mali yapısını zorladığı ifade edildi.

 

SGK BORCUNA 76 MİLYON LİRAYI AŞAN FAİZ

Denetimde öne çıkan başlıklardan biri de SGK prim borçları oldu. Şirketin primlerini zamanında yatırmamasının önemli bir mali yük oluşturduğu belirtildi.

Biriken ana prim borcunun 162 milyon 120 bin liraya, bu borca işleyen faizlerin ise 76 milyon 335 bin liraya ulaştığı aktarıldı. Böylece şirketin SGK'ya toplam borcu 238 milyon 455 bin lira oldu.

BELEDİYENİN 21 TAŞINMAZI SGK'YA DEVREDİLDİ

Başkan Subaşı'nın, belediyeye ait 21 taşınmazı 76 milyon 896 bin lira karşılığında prim borcu faizlerine karşılık SGK'ya devrettiği belirtildi.

Taşınmaz devirlerine rağmen borç yükünün büyümeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.

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Yorumlar

Deli İbo

Bilecik'in bu Melek Mızrak Subaşı'ndan önceki başkanı ile ilgili olarak hakkında yolsuzluk soruşturulması açıldı, ve tesbit yapıldı. Melek hanım'da o imajı yıkmak için getirildi ama buda aynı yoldan yürüdü ki koca belediye SSK borçlarını ödeyemeyecek durumda. Olan Bilecik'e vede Bilecik'liye oldu desenize. O zaman hep bir ağızdan, Kendim Ettim, Kendim Buldum şarkısını söylesinler. Hadi naş naş.

Tipik bir Türkiye belediyesi farkı AKP'de olmayışı

Hemen AKP'ye törenle alınması için irtibata geçmesi tavsiye olunur
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