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Fransa onu konuşuyor: Berke'nin yaptığı gündem oldu!

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Fransa onu konuşuyor: Berke'nin yaptığı gündem oldu!

Fransa'da Lillie'nin Toulouse deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyete Kaleci Berke Özer'in yaptığı kurtarışlar damga vurdu.

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Foto - Fransa onu konuşuyor: Berke'nin yaptığı gündem oldu!

Lille formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer, Toulouse deplasmanında takımının 1-0'lık galibiyetinin baş mimarlarından biri oldu. Fransız ekibinin kalesini koruyan milli file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damga vurdu.

#2
Foto - Fransa onu konuşuyor: Berke'nin yaptığı gündem oldu!

BERKE ÖZER'DEN 9 KURTARIŞ Lille'in Toulouse karşısında sahadan üç puanla ayrılmasında önemli rol oynayan Berke Özer, mücadeleyi 9 kurtarışla tamamladı. 26 yaşındaki kaleci, kritik anlarda yaptığı müdahalelerle rakibinin gol bulmasına izin vermedi.

#3
Foto - Fransa onu konuşuyor: Berke'nin yaptığı gündem oldu!

FRANSIZ BASININDAN ÖVGÜ Berke Özer'in performansı Fransa'da da geniş yankı buldu. L'Equipe, Toulouse - Lille karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesinde milli kalecinin takımına sağladığı katkıyı öne çıkardı. "Toulouse deplasmanına çıkan Lille, muhteşem bir performans sergileyen Berke Özer sayesinde 3 puanı cebine koydu. Maça sonradan giren yeni transfer Ayase Ueda, karşılaşmanın tek golünü attı."

#4
Foto - Fransa onu konuşuyor: Berke'nin yaptığı gündem oldu!

ANCELOTTİ MEMNUN DEĞİL Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti'nin galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmadığı belirtildi. Berke Özer de teknik direktörlerinin değerlendirmesine katıldıklarını ifade etti. "Davide Ancelotti, galibiyet önemli olsa da performansımızdan memnun değildi. Herkes onunla aynı fikirde. Bu konuyu hafta boyunca değerlendireceğiz."

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