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Gündem Bekayi, ABD’nin "sivilleri asla hedef almayız" iddiasını reddetti Siviller gerçek, kurbanlar gerçek
Gündem

Bekayi, ABD’nin "sivilleri asla hedef almayız" iddiasını reddetti Siviller gerçek, kurbanlar gerçek

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Bekayi, ABD’nin "sivilleri asla hedef almayız" iddiasını reddetti Siviller gerçek, kurbanlar gerçek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Gerçek o kadar korkunç ki Amerikan propagandası bile bugün Hawkins'in yaptığı iddiaya hiç cesaret edemedi. Bu bir hikaye değil. Siviller gerçek. Kurbanlar gerçek." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin dünkü saldırılarında düğün merasimindeki sivillerin de hayatını kaybetmesinin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın "ABD ordusu sivilleri hedef almaz" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins'in "ABD ordusu sivilleri hedef almaz" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

ABD'nin 2002'de Afganistan'ın Kakarak, 2004'te Irak’ın Mukaradeeb ve 2008'de Afganistan'ın Deh Bala ile Wech Baghtu bölgelerinde düğün merasimlerine yönelik saldırılarını hatırlatan Bekayi, ödüllü Amerikan dizisi Homeland'de ABD güçlerinin Pakistan'da bir düğüne saldırısını tasvir ettiğine de dikkati çekti.

Bekayi, "Gerçek o kadar korkunç ki Amerikan propagandası bile bugün Hawkins'in yaptığı iddiaya hiç cesaret edemedi. Sirik bir hikaye değil. Siviller gerçek. Kurbanlar gerçek." ifadelerini kullandı.

İran, ABD'nin dünkü saldırısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kuhestek bölgesinde bir düğün evini hedef aldığını, saldırıda 4 yaşındaki bir çocuk dahil en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

CENTCOM Sözcüsü Hawkins, saldırıya ilişkin açıklamasında, "ABD ordusu sivilleri asla hedef almaz" ifadelerini kullanırken, İran, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirmişti.

ABD ordusu, 28 Şubat'ta da Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokulu vurmuş ve saldırıda 168 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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