Çelik Kubbe'ye ileri teknoloji: ASELSAN yerli füze veri bağını geliştirdi!

ASELSAN, uzun menzilli füze sistemlerinin komuta-kontrol kabiliyetlerini güçlendirecek yeni veri bağı çözümünü duyurdu. ARTGUIDE Uzun Menzil Füze Veri Bağı Sistemi, atış kontrol merkezi ile füze arasında güvenli ve kesintisiz veri alışverişi sağlamak üzere geliştirildi.

Sistem sayesinde füzenin uçuş sürecindeki durumu takip edilirken, ihtiyaç duyulan bilgilerin de füze ile kontrol merkezi arasında aktarılması mümkün hale geliyor.

ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME SAĞLIYOR

ARTGUIDE’ın öne çıkan özelliklerinden biri, yalnızca kontrol merkezinden füzeye veri göndermek yerine çift yönlü haberleşme sağlayabilmesi.

ASELSAN’ın uzun menzilli füze veri bağı ailesine ilişkin teknik dokümanlarında bu mimarinin; füzenin konumu, durumu ve kilit bilgileri gibi verilerin kontrol merkezine aktarılmasının yanı sıra hedef ve angajman bilgilerinin füze tarafına iletilmesine imkan verdiği belirtiliyor.

Bu yapı, füzenin görev süresince kontrol merkeziyle sürekli bilgi alışverişi yapmasına olanak tanıyor.

ELEKTRONİK HARBE KARŞI DAYANIKLI

ARTGUIDE’ın bir diğer önemli özelliği ise zorlu haberleşme koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanması.

ASELSAN’ın uzun menzilli füze veri bağı çözümlerinde elektronik harbe dayanıklı haberleşme altyapısı, güvenli veri aktarımı ve zorlu kanal koşullarına uygun haberleşme teknolojileri kullanılıyor. Sistemin güvenli haberleşme altyapısı, füze ile yer unsurları arasındaki veri akışının görev boyunca sürdürülebilmesini amaçlıyor.

SİPER’DE DE BENZER TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

ASELSAN’ın füze veri bağı alanındaki çalışmaları yeni değil. Şirket, ÇELİKKUBBE kapsamında füze ile yer sistemleri arasındaki güvenli ve kesintisiz haberleşme için farklı veri bağı çözümleri geliştiriyor.

ASELSAN’ın faaliyet raporunda, SİPER Ürün-1 füze veri bağı sistemleriyle başarılı atışlar gerçekleştirildiği ve seri üretim faaliyetlerinin sürdüğü belirtiliyor. Ayrıca SİPER Ürün-2 balistik test füzesinde, görev boyunca komuta merkeziyle sürekli veri paylaşımı sağlayan füze veri bağı sisteminin başarıyla test edildiği aktarılıyor.

2025 faaliyet raporunda ise ÇELİKKUBBE kapsamında HİSAR, SİPER 1 ve SİPER 2 için füze veri bağı sözleşmelerinin imzalandığı ve ARTGUIDE ürünlerinden 2025 yılında 272 adet teslimat gerçekleştirildiği belirtiliyor.

FÜZENİN GÖREV SIRASINDA GÜNCELLENMESİNİ SAĞLIYOR

Veri bağı teknolojisinin temel avantajlarından biri, füzenin yalnızca fırlatma öncesinde yüklenen bilgilerle hareket etmek zorunda kalmaması.

ASELSAN’ın uzun menzilli füze veri bağı dokümanında bu yaklaşım “At-Güncelle” konsepti olarak tanımlanıyor. Buna göre füzenin uçuşu sırasında hedef bilgileri ve çeşitli görev verileri güncellenebiliyor. Bu kabiliyet, özellikle uzun menzilli angajmanlarda füzenin görev esnekliğini artıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

ARTGUIDE’ın geliştirilmesiyle birlikte Türkiye’nin uzun menzilli füze sistemlerinde yalnızca füze ve arayıcı başlık gibi unsurlarda değil, füze ile komuta merkezi arasındaki kritik haberleşme altyapısında da yerli çözümler kullanma kabiliyeti güçleniyor.