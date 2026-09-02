İran’dan ABD’ye çok sert mesaj: Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız!

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla yükselen gerilimin ardından Tahran yönetiminden Washington'a dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından sosyal medya hesabından Washington yönetimine seslendi.

RIZAI'DEN ABD'YE: CEHENNEMİN DİBİNDEN ÇIKAMAYACAKSINIZ

ABD'nin saldırılarına çok sert ifadelerle tepki gösteren Rızai, Washington'ın yürüttüğü politikanın kendisini daha büyük bir çıkmaza sürükleyeceğini belirtti.

Rızai açıklamasında:

“Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için oluşturduğunuz cehennemin dibinden çıkamayacaksınız.”

ifadelerini kullandı.

İRAN “YENİ STRATEJİ” MESAJI VERDİ

Rızai'nin açıklamasında dikkat çeken bir diğer bölüm ise İran'ın bundan sonraki süreçte izleyeceği yol haritasına ilişkin oldu.

İran'ın yalnızca askeri alanda değil, diplomasi ve ekonomik yaptırımlara karşı mücadelede de yeni bir stratejiye geçeceğini açıklayan Rızai, Washington'a şu mesajı gönderdi:

“Yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik ablukaya karşı mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi nasıl sarsacağını göreceksiniz.”

Böylece Tahran yönetiminden ABD'nin son saldırılarının ardından hem askeri hem diplomatik hem de ekonomik cepheyi kapsayan yeni adımların gelebileceği mesajı verilmiş oldu.

ABD İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

Gerilimin son halkası ABD'nin İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam yaptığı açıklamada İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlatıldığını duyurdu.

İran'ın güneyindeki çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda, aktarılan ilk bilgilere göre en az 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

ABD'nin saldırılarının ardından İran tarafından da karşı saldırılar gerçekleştirildi.

TAHRAN'DAN WASHINGTON'A YENİ DÖNEM SİNYALİ

Karşılıklı saldırıların ardından gelen Rızai'nin açıklaması, Tahran'ın bundan sonraki süreçte izleyeceği strateji açısından dikkat çekti.

İran'ın savaş sahasının yanı sıra diplomatik ve ekonomik mücadelede de yeni yöntemleri devreye sokacağını açıklayan Rızai'nin “temellerinizi nasıl sarsacağını göreceksiniz” sözleri, Washington'a yönelik sert bir uyarı olarak kayıtlara geçti.