İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu’nda yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu’nda yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi monte edilecek ve altyapının dayanıklılığının artırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılacak.
6 MAHALLEDE 7 SAAT SU KESİNTİSİ İSKİ’nin açıklamasına göre çalışmalar 27 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de başlayacak ve 19.00’a kadar devam edecek.
Bu süre boyunca Zeytinburnu’nda şu 6 mahalleye su verilemeyecek:
Gökalp Mahallesi Yeşiltepe Mahallesi
Beştelsiz Mahallesi Veliefendi Mahallesi
Kazlıçeşme Mahallesi Çırpıcı Mahallesi
ÇALIŞMALAR DEPREM RİSKİNE KARŞI YAPILACAK İSKİ, çalışmanın temel amacının olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.
Ana isale hattında yapılacak depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmalarıyla İstanbul’un altyapı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.
Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşların, belirtilen saatler arasında yaşanacak geçici su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları bekleniyor.
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