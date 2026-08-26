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İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

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İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu’nda yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

#1
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi monte edilecek ve altyapının dayanıklılığının artırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılacak.

#2
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

6 MAHALLEDE 7 SAAT SU KESİNTİSİ İSKİ’nin açıklamasına göre çalışmalar 27 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de başlayacak ve 19.00’a kadar devam edecek.

#3
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

Bu süre boyunca Zeytinburnu’nda şu 6 mahalleye su verilemeyecek:

#4
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

Gökalp Mahallesi Yeşiltepe Mahallesi

#5
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

Beştelsiz Mahallesi Veliefendi Mahallesi

#6
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

Kazlıçeşme Mahallesi Çırpıcı Mahallesi

#7
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

ÇALIŞMALAR DEPREM RİSKİNE KARŞI YAPILACAK İSKİ, çalışmanın temel amacının olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

#8
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

Ana isale hattında yapılacak depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmalarıyla İstanbul’un altyapı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

#9
Foto - İSKİ adres verdi: Saatlerce su kesik olacak!

Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşların, belirtilen saatler arasında yaşanacak geçici su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları bekleniyor.

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