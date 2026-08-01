Yeni Parti ilk sınavını verdi! BETİMAR anketi siyaset kulislerini hareketlendirdi

Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak kurduğu Yeni Parti'nin kamuoyundaki karşılığını ortaya koyan ilk seçim anketi Ülke TV ekranlarında açıklandı.

Gazeteci Celal Alpaydın'ın sunduğu "Gündem" programına konuk olan BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, Yeni Parti'nin de yer aldığı ilk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmada siyasi partilerin oy oranlarının yanı sıra, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kamuoyu görüşü ve olası siyasi senaryolar da değerlendirildi.

AK Parti ilk sırada

BETİMAR'ın açıkladığı araştırmaya göre siyasi partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

"Terörsüz Türkiye" sürecine destek

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen "Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre katılımcıların yüzde 75'i sürece destek verdiğini belirtirken, yüzde 55'i ise sürecin olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü ifade etti.

Gürkan Duman, araştırma sonuçlarının, sürecin başarıya ulaşmasının AK Parti ve MHP'nin oy oranlarına olumlu yansıyabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Muharrem İnce senaryosu

Araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri de CHP'nin olası lider değişimi senaryosu oldu.

BETİMAR'ın değerlendirmesine göre, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP'nin yeniden kurultaya gitmesi ve Muharrem İnce'nin genel başkan seçilmesi halinde, CHP'nin Yeni Parti'den yaklaşık 8 puanlık bir oy geçişi sağlayabileceği öngörüldü.

Celal Alpaydın değerlendirdi

Gazeteci Celal Alpaydın da anket sonuçlarını değerlendirerek, Yeni Parti'nin ilk kez yer aldığı araştırmanın önümüzdeki dönemde siyaset kulislerinde geniş şekilde tartışılacağını söyledi.

Alpaydın, özellikle CHP ile Yeni Parti arasındaki oy geçişlerinin ve Muharrem İnce senaryosunun önümüzdeki süreçte siyasetin en önemli başlıklarından biri olmaya aday olduğunu ifade etti.