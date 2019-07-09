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'Yeni parti' için başvuru Ekim ayında

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan öncülüğünde oluşacak yeni siyasi partinin başvurusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan önce gerçekleştirilecek.

09 Temmuz 2019 Salı 11:30
'Yeni parti' için başvuru Ekim ayında

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucusu AK Parti’den 18 yıl sonra istifa etti. Babacan istifasını duyurduğu metinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını kamuoyu ile paylaştı.

Abdullah Gül Partimizde ‘Abi’ olacak

Babacan’a yakın kaynaklar, Ali Babacan liderliğinde kurulacak yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Parti çalışmalarımızda artık sona gelindi. 11.Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül partimizde ‘abi’ konumunda olacak. Partimizde her siyasi görüşten isimler olacak. İYİ Parti, CHP, MHP, AK Parti, Saadet Partisi’nden katılımlar olacak. Yeni istifa edecekler basına açıklama yapmayacaklar sessiz sedasız üyesi oldukları partiden üyeliklerini iptal edecekler” dedi.

Kurucular Kurulu üyeleri belirleniyor

Ekim ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı’na resmi başvurunun yapılacağını ifade eden kaynaklar, “Parti tüzüğü ve parti programına ilişkin çalışmalarda sona gelinmiş vaziyette ve Ali Babacan beyefendiye bu ay sonu arz edilecek. Ardından tekrar bir araya gelinecek ve son istişareler yapılacak. Şuanda kurucular kurulu üyeleri üzerinde de çalışılıyor, toplantılar yapılıyor, davetler ve görüşmeler gerçekleşiyor. Bu toplantılardan sonra Ekim ayı içerisinde partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verilecek” dedi.

Ahmet Davutoğlu bizimle yoktur

Yeni Partide eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yer almadığını belirten kaynaklar, “Ali Babacan beyin Ahmet Hocaya(Ahmet Davutoğlu) saygısı var fakat siyaset yapma tarzları farklı olduğu için beraber hareket edemiyorlar” dedi.

Partinin ismi ve amblemi hazır

Partinin ağırlıklı ekonomi, hukuk, adalet ve özgürlüğe vurgu yapacağını ifade eden kaynaklar, partiye davet etmek için farklı siyasi görüşe mensup kişilerle görüşmelerin yapıldığını, partinin vitrininin merkeze hitap edeceğini belirterek, partinin isminin ve ambleminin de belli olduğunu kaydetti.

Sahada anket yaptırıyorlar

Kaynaklar, yeni partiyle ilgili kamuoyu araştırması da yaptırıldığını belirterek, hem AK Parti hem de CHP, MHP, HDP, İYİ Parti’de seçmenin arayış içerisinde olduğunun tespitin yapıldığını belirtti. Kaynaklar, güçlendirilmiş parlamentonun da olduğu başkanlık sistemi ile demokratik parlamenter sistem üzerinde parti kurullarınca hazırlanan anayasa taslağı için de anket yapılacağını ve buna göre rota çizileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:30
  1. Ali Babacan

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