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Gündem Yeni Parti, 20 günde toplanan bağış miktarını açıkladı
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Yeni Parti, 20 günde toplanan bağış miktarını açıkladı

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Yeni Parti, 20 günde toplanan bağış miktarını açıkladı

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından partisinin dayanışma kampanyasına 20 günde yapılan bağış miktarını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yeni Parti'nin dayanışma kampanyasında 20 gün içinde 144.916 bağışçı ile yeni kayıt olan üyelerimizden toplam bağış ve aidat geliri olarak 411.921.755 TL toplanmıştır. Bu bağışlar; adalet arayanların, refah içinde yaşayacakları bir Türkiye isteyenlerin, ortak iradesidir. Her bağış, 'Ben de varım' diyen vatandaşlarımızın sesi Türkiye'nin yarınlarına duyulan güvenin açık göstergesidir. Büyük yürüyüşümüze katkı sunan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.”

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