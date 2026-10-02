Camiimiz ve Kur’an kursumuz hayırlı olsun: Dava adamı ağabeyimin amel defteri açık kalacak

Karahasanoğlu, duygu yüklü konuşmasında katılımcılara şöyle hitap etti.

"…iş insanları, basın mensupları, uzak yakın demeden buraya teşrif eden dost, hemşehri ve akrabalarımız… Bugün gerçekten rahmet bol. İnşallah bereket getireceğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle, şahsım ve Karahasanoğlu ailesi adına hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor, bugünkü açılış merasimine iştiraklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 'hoş geldiniz' diyorum.

Merhum Karahasanoğlu,74 yıllık ömrü boyunca hak ve hakikat yolunda mücadele vermişve bu mücadelede de bedel ödemiş bir şahsiyet olarak biliyoruz. Kendisi her zaman, her daim zalime karşı mazlumlardan yana olmuş. Her zaman hakkı savunmuş ve bu uğurda gözaltılar, cezaevleri vesair psikolojik baskılara tabi tutulmuştu.



Ama o asla yolundan vazgeçmedi. Gazetesiyle, televizyonuyla, haber sitesiyle bu mücadelenin eşsiz örneklerini verdi.

Değerli dostlar, kıymetli hazirun; Bugün tabii ki merhum ağabeyimin amel defterinin kapanmamasını istiyorduk. Kapanmaması için de işte böyle insanlığa faydalı olan ibadethaneler, vesaireler yapıldığı takdirde işte o amel defteriniz kapanmıyor.

Bugün burada sadece cami olarak namaz kılmaktan ayrı, bir de çocuklarımıza Kur'an eğitimi verilecek. Ahlaklı nesil yetiştirmek için gençlerimize kültür merkezi oluşturuldu. Ve bu sayede de işte insanlığa faydalı olmanın bir yolu da buradan geçiyor.

Değerli hazirun, bu fani dünyada amel defteriniz kapandığı takdirde çaresiz değilsiniz. İnşallah böyle eserler, böyle hayırlı ibadethaneler bizlere de belki emsal olur. Bu hayattayken, yaşarken bunlardan ibret alarak bu tür faaliyetlerin içine de girebiliriz. Camiyle ilgili de birkaç notlarımız var. Tabii bugün Cuma namazı da yaklaştı.



Bu yüzden kısaca ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Camimizin alan olarak, metrekare olarak 2900 metrekare. Aynı anda namaz kılma kapasitesi 700 kişi, aynı anda namaz kılabilecek. Camimizin iç ve dış mimarisi Selçuklu, Osmanlı esintileriyle yapıldı. Ahşap, gerçekten ceviz doğramalarla bezendi.

Halısı özel dokundu. Yani özel bir ihtimam gösterildi bu cami için. Burada hiçbir şeyden ödün vermedik. Dedik ki: 'Merhum ağabeyimiz için her şeyin iyisi olsun, burada ibadet eden insanlar huzur içinde ve huşu içinde olsun.'

Bu yüzden burada emeği geçen, efendim amelesinden ustasına, mimarından mühendisine herkese teşekkür ediyorum. Burada tabii ki teşekkür edecek birçok isim var.



Burada Sayın Kaymakamımıza, İlçe Müftümüze, emniyetimiz karşıda; onlar da bu inşaat sürecinde en azından mesafeden çok yakın, elhamdülillah kuş uçurtmadılar. Burada caminin inşasından, harfiyatından bugüne kadar emeği geçen, herkese, idaricimiz Rıfat Bilgin'e, efendim hocamız Sefa Kalafat Bey'e çok teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda Mehmet Akif Mahallesi sakinlerine de dualarıyla bir an önce açılması için şahidiz, onlara da teşekkür ediyorum. Yine önemli bir teşekkür de

Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na. Buranın harfiyatından şu ana kadar, belki bundan sonra da hizmetleri olacak, gerçekten bir mecburiyet değil, görev bilinci, aşkıyla...

Bugün yağmur yağıyor, bu çadır dahi Sayın Başkanın talimatıyla kuruldu. Allah kendilerinden razı olsun. Başarıları daim olsun. Bu vesileyle hepinizi tekrar sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu camimiz inşallah on yıllar boyunca ibadete açık olacak ve öncelikle milletimize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun."