Konya’da dev yatırım! Başkan Altay hayırlı olsun diyerek duyurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosuna kazandırılan 54 yeni araç, düzenlenen programla hizmete alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi araç filosuna kazandırılan 54 yeni iş makinesi ve aracın hizmete alım programı Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda düzenlenen gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hizmete alım programında konuşmasına 30 Eylül Çarşamba günü Konya adına çok önemli bir işi hep birlikte gerçekleştirdiklerini vurgulayarak başladı. Filistin Milli Takımı ile Konyaspor arasında tarihi bir maça şahitlik ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Konya, Filistin meselesinde her zaman tepkisini en üst düzeyde veren şehir. Biz de İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti olmamız vesilesiyle bir dizi programla birlikte Filistin Milli Takımımızı da şehrimizde misafir ettik. Başından sonuna kadar çok iyi organize olmuş bir iş izledik. Stadı hınca hınç dolduran Konyalılara ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

42 bini statta olmak 50 bin civarında Konyalının, Filistin meselesine desteğini en yüksek şekilde ifade ettiğinin altını çizen Başkan Altay, "Maçın başlama düdüğü 10. dakikada verilen arada oluşan ambiyans, 89.59’da maçın bitirilmeden ara verilmesi, bunların hepsi çok güzel düşünülmüş işlerdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sosyal medyada çok önemli paylaşımlar oldu. Dün Meclis Başkanımız meclis açılışında ifade etti. Bu tür işlerde şehir yöneticileri olarak teşekkürü bizler alıyoruz ama arkasında hakikaten çok büyük bir emek var. Çok titiz, detaylı, güzel düşünülmüş bir iş oldu. Sadece Türkiye’de değil, dünya gündeminde Konya’mızın adını taçlandıracak bir işe hep birlikte ev sahipliği yapmış olduk" ifadelerine yer verdi.

"54 aracımız, 419 milyon lira bedelle belediyemize ve şehrimize kazandırılmış oldu"

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla Konya adına önemli işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, belediyeciliğin temel hizmetlerinin altyapı hizmetleri olduğuna dikkat çekti. Başkan Altay, "Hem merkezde hem Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanında 31 ilçemizde çalışıyoruz. Bugün de altyapı çalışmalarında kullanacağımız 54 iş makinesi ve hizmet aracının hizmete alım törenini birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Greyderlerimizden kamyonlarımıza, beko loderlerimizden kazıcı yükleyicilere, asfalt finişerlerinden GCB’lere ve hizmet araçlarımıza, hatta zabıta ekiplerimizin motorlu araçlarına kadar toplam 54 aracımız, 419 milyon lira bedelle belediyemize ve şehrimize kazandırılmış oldu. İnşallah bu araçlarımız hem merkezde hem ilçelerde vatandaşımızın temel altyapı ihtiyaçlarını gidermek için ekip arkadaşlarımız tarafından kullanılacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu şehir için gece gündüz demeden işimizin başındayız"

Başkan Altay, yeni iş makinelerinin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımız Burak Demiralp’e, İLBANK Genel Müdürümüz Eyüp Karahan’a ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hizmet araçlarımızın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kullanacak arkadaşlarımıza kazasız, belasız şehrimize hizmet etmelerini temenni ediyorum. Çarşamba akşamı da gördük ki biz ne kadar çalışırsak çalışalım bu şehrin hakkını ödeyemeyiz. Onun için bu şehir için gece gündüz demeden, hastalık sağlık demeden işimizin başındayız, çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da Konya’mız için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Maşallah her hafta hizmette sınır tanımayan bir belediyeciliğe şahit oluyoruz"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Maşallah her hafta hizmette sınır tanımayan bir belediyeciliğe şahit oluyoruz. Tabii bunlar kolay olmuyor. Bunlar için dertlenmek lazım. Bir şehrin gelişimine katkı sağlamak için dertlenmediğiniz takdirde o şehirde başarılı olmanız mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkanımızı özellikle şu hususta da tebrik etmek istiyorum: Başkanımız, Milletvekillerimizle, Valimizle birlikte Ankara’da ciddi temaslarda bulunarak Konya’mızın sorunlarını, ihtiyaçlarını hep beraber giderme gayreti içerisinde oluyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedefimiz var ve Türkiye Yüzyılı hedefinde de Konya en başta gelecek şehirlerden bir tanesi olacaktır. Hizmete alınan yeri araçların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konya’daki birlik ve beraberliğe de dikkat çeken Özgökçen, "Konya her daim direnişin ve dirilişin timsali olmuş bir şehirdir" diyerek Çarşamba akşamı Filistin Milli Takımı ile Konyaspor maçında stadı dolduran tüm Konyalılara teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, "Konya’mız ilçeleriyle, Büyükşehir Belediyesi’yle, kamu kurumlarıyla neredeyse her gün ya bir eserin, hizmetin açılışını ya da temel atmasını gerçekleştiriyoruz. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ kapsamında da bu tür faaliyetleri maşallah Konya’da fazlasıyla görüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz çok önemli altyapı hizmetlerine imza atıyor. Tüm bu hizmetlerin, eserlerin oluşturulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, valimize teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konyalıların her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğunu vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de, "Bu bilinçle de bu şehre bir kiremit, bir tuğla ilave edebilmenin veya buna vesile olabilmenin gayreti içerisinde bizler mücadele ediyoruz. Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve yeni hizmetlere ihtiyaç duyuyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere merkez belediyelerimiz de bu ihtiyaçları en güzel şekliyle gidermeye çalışıyor. Bu güzel iş makinelerini şehrimize kazandıran Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Şehrimizin dört bir köşesine aynı çaba ve kararlılıkla hizmet götürmeye devam edeceğiz"

Konya Valisi İbrahim Akın da "Bu kadim şehrin tarihinden aldığı güç, bizlere her alanda daha da ileriye gitmek için büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk bilinciyle Konya’mızın her köşesinde hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında altyapının önemine dikkat çeken Vali Akın, "Belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla araç filomuza dahil edilen toplam 54 adet yeni aracımızla birlikte şehrimizin dört bir köşesine aynı çaba ve kararlılıkla hizmet götürmeye devam edeceğiz. Kışın karla mücadeleden, yazın cadde ve sokaklarımızın daha temiz ve konforlu hale getirilmesine, çevremizin korunmasından hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak hizmet kadar pek çok alanda kullanılacak bu araçlar, Konya’mızın dört bir yanında sunulan belediyecilik hizmetlerinin kalitesine ve etkinliğine önemli katkı sağlayacaktır inşallah. Konya’mızın her bir karışına adaletle, hakkaniyetle ve azimle emek sarf eden, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ı yürekten tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi filosuna kazandırılan 54 yeni iş makinesi ve aracın hizmete alımı dualarla gerçekleştirildi.