839 yıl önce Haçlı’dan kurtarılmıştı: Kudüs, yeniden fatihlerini bekliyor

Üç İbrahimî din için kutsal olan Kudüs’ün İslâm kahramanı Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlı işgalinden kurtarılışının 839’uncu yıl dönümü idrak ediliyor. 2 Ekim 1187’de Hristiyanların elinden alınan, şu anda da katil İsrail’in ablukası altında olan şehir, yeni fatihlerini bekliyor.

20 Eylül 1187 tarihinde Eyyübi’nin komuta ettiği şanlı ordu, Kudüs’ü kuşatmıştı. Haçlılara karşı elde edilen Hıttin Zaferi, şehrin yolu açılmıştı.

Yaklaşık iki hafta süren kuşatmanın ardından komutan Balian de Ibelin şehri teslim etmiş ve Kudüs Müslüman hâkimiyetine girmişti.

TÜM İSLAM ALEMİNİN DUASI

Siyonistlerce kuşatılan, mahzun edilen Kudüs’ü yeniden ele geçirmek ise elzem hâle geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir konuşmasında şehrin esaretten kurtulması temennisinde bulunmuştu.

Çiftçi “Rabbimden niyazım Kudüs’e bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği’ni nasip etmesidir” diyerek şehrin Müslümanlar için önemini vurgulamıştı.