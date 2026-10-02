839 yıl önce Haçlı’dan kurtarılmıştı: Kudüs, yeniden fatihlerini bekliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2 Ekim 1187 tarihinde Haçlı boyunduruğuna son vererek Kudüs’ü yeniden İslam’ın aziz sancağıyla buluşturan Selahaddin Eyyubi Ecdadımızın zaferi 839’uncu yılında da tazeliğini koruyor. Hıttin Zaferi ile fethin kapılarını açan ve şehri Müslüman hakimiyetine katan şanlı ruh, bugün Siyonist katil İsrail’in ablukası altındaki Mescid-i Aksa için yeniden diriliyor.
Üç İbrahimî din için kutsal olan Kudüs’ün İslâm kahramanı Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlı işgalinden kurtarılışının 839’uncu yıl dönümü idrak ediliyor. 2 Ekim 1187’de Hristiyanların elinden alınan, şu anda da katil İsrail’in ablukası altında olan şehir, yeni fatihlerini bekliyor.
20 Eylül 1187 tarihinde Eyyübi’nin komuta ettiği şanlı ordu, Kudüs’ü kuşatmıştı. Haçlılara karşı elde edilen Hıttin Zaferi, şehrin yolu açılmıştı.
Yaklaşık iki hafta süren kuşatmanın ardından komutan Balian de Ibelin şehri teslim etmiş ve Kudüs Müslüman hâkimiyetine girmişti.
TÜM İSLAM ALEMİNİN DUASI
Siyonistlerce kuşatılan, mahzun edilen Kudüs’ü yeniden ele geçirmek ise elzem hâle geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir konuşmasında şehrin esaretten kurtulması temennisinde bulunmuştu.
Çiftçi “Rabbimden niyazım Kudüs’e bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği’ni nasip etmesidir” diyerek şehrin Müslümanlar için önemini vurgulamıştı.
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