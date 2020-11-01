Yeni oyun peşindeler! Ermenistan'dan AGİT Minsk Grubu 'sivilleri vurma' çağrısına olumlu cevap

Azerbaycan ve Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalarda sivil halkı veya askerî olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda anlaştığı bildirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen toplantıya AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD’li Andrew Schofer’in yanı sıra AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı. Bayramov, meselenin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararları temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sivillerin hedef alınması kabul edilemez”

İnsani tedbirler hakkında konuşan Bayramov, Azerbaycan’ın yapıcı yaklaşımına vurguladı ve bu bağlamda çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerde kalan Ermenistan askerlerinin cesetleri ile yaşlı bir kadını tek taraflı şekilde iade ettiklerini hatırlattı. Bayramov ayrıca, Ermenistan’ın uluslararası hukuku alenen ihlal ederek sivillere ve yerleşim yerlerine kasten ateş açmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. AGİT Minsk Grubu eş başkanları da toplantıya ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiriye göre taraflar, sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda mutabakat sağladı. Taraflar ayrıca bir hafta içerisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve AGİT Özel Temsilcisine esirlerin listesinin verilmesi konusunda da mutabık kaldı.

Aliyev: Biz Ermeni değiliz

27 Eylül tarihinde başlayan çatışmaların ardından Ermeni komutanlar, özellikle sivillerin hedef aldığını açıklamıştı. Köy ve şehir merkezlerinin vurulmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Biz sivillere saldırmayacağız, çünkü biz Ermeni değiliz. Sivillere yapılan saldırının cevabını cephede vereceğiz” demişti. Azerbaycan ordusu bugüne kadar sivil yerleşim yerlerini hedef almazken, gözler şimdi tekrar daha önce iki defa ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni cephesine çevrildi. Ermenistan’ın Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 91 sivil hayatını kaybetmiş, 400 sivil de yaralanmıştı.