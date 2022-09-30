Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!

Xinhua'nın haberine göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), seri üretime başlayacak modelin uçuşa uygunluğunu teyit eden "tip lisansını" verdi.

Devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği dar gövdeli yolcu uçağının ilk teslimatlarının bu yılın sonunda yapılması planlanıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, lisans sürecinin tamamlanması vesilesiyle şirket yetkilileri ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Şi görüşmede, Çin'in dünyada daha iddialı olabilmek için bilim ve teknoloji merdiveninde yukarılara çıkması gerektiğini belirterek, "Uzun dönemli stratejilere odaklanmalıyız. Gerçek duruma uygun pratik hedefler koymalı, doğru teknik rotayı seçmeli ve tek tek, adım adım uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

Anahtar teknolojileri geliştirmede atılımlar yapmanın önemine dikkati çeken Şi, güvenlik ile kaliteye önem verilmesi ve imalat gücünün teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

C919'un ilk test uçuşu 14 Mayıs'ta Şanghay şehrindeki Pudong Havalimanı'nda yapılmıştı.

"Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarından 5'inin bu yıl içinde ilk kez China Eastern Havayollarına teslim edileceği açıklanmıştı.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

China Eastern, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Üretici şirket, uçak için bugüne dek 28 hava yolu şirketinden toplam 815 adet sipariş alındığını bildirmişti.

BOEİNG VE AİRBUS'UN PİYASA EGEMENLİĞİNİ KIRABİLİR

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 2017'de Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu raporda, C919'un, diğer bilimsel ve teknik ilerlemelerle "Çin'in yeni kalkınma modelinin motoru olacağı" görüşünü dile getirmişti.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketleri tarafından üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji alanındaki artan rekabet nedeniyle Washington, son dönemde Çin'e ihraç edilen havacılık teknolojileri üzerindeki denetimini artırmıştı.

General Electric'in COMAC'a C919'da kullanılan LEAP jet motorlarının satışının durdurulması gündeme geldiğinde, dönemin Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin Çin'e jet motoru ve diğer parçaların satışının engellenmemesi gerektiğini savunarak ihracat lisansına onay vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak 2021'de aralarında COMAC'nin bulunduğu dokuz Çin şirketini "ordu bağlantılı şirketler" listesine almıştı.

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