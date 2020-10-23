Yeni nesil reklamcılık insanlara kendini biricik hissettiriyor

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Karamehmet yeni nesil reklamcılığın en önemli özelliklerinden birinin insanların kendilerini biricik hissetmelerini sağlayacak kitlesizleştirme özelliği olduğunu söyledi.

Yeni teknolojik imkanların artması ile birlikte ürünlerin satışından önemli rol oynayan reklamcılığın da yöntemleri değişiyor. Giderek payını artıran dijital reklamcılık, firmalar tarafından geleneksel reklamcılığa karşı daha çok tercih edilir hale geliyor.



Konu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Karamehmet Altuntaş, reklamın markaların hedef kitleleriyle kurdukları bir iletişim ortamı olarak görülebileceğini söyledi.

Markaların ürünlerini reklam aracılığı ile hedef kitlelerine ulaştırma olanağı bulduklarını belirten Altuntaş, şunları kaydetti:

"Reklamın bilgilendirme, etkileme, hatırlatma, belirginliğini artırma, değer yaratma-katma ve nihai şirket çabalarını destekleme gibi belli başlı özellikleri mevcuttur. Geleneksel medyada oluşturulan reklamlar ile karşılaştırıldığında yeni nesil reklamların 7 gün 24 saat kesintisiz ve eş zamanlı olarak nihai tüketicilere ulaştırılma olanağı bulunmaktadır. Bu pencereden bakıldığında yeni nesil reklamcılığın yeni medyanın bize sunduğu olanaklardan verimli bir şekilde yararlandığı görülmektedir.

Geleneksel medyanın tek yönlü hareketi, yeni nesil reklamcılıkta kendini çift yönlülüğe çevirmiş, dijital ortamda yeteri kadar vakit geçiren hedef kitlenin sanal dünyasında markaların kendilerine 'an' satın almalarıyla daha da etkin hale gelmiştir. Bundan 10 yıl öncesinde geleneksel medyada dakikalar ile tabir edilen zaman satın alımları artık sosyal medyada direkt hedef kitlenin göreceği alanlarda 'an' satın alma şekline dönüşmüştür. Bireylerin dikkati eskiden olduğu gibi dakikalar ile değil saniyeler ile ölçülmeye başlanmıştır. Bir sosyal medya hesabının ana sayfasındaki reklamları ile hikaye bölümündeki reklamları karşılaştırıldığında; hikayelerde yer alan reklamların daha etkili olduğu görülmektedir. Tüketicilerin artık dakikaları değil saniyeleri önem arz etmektedir."

Yeni nesil reklamcılığın müşterilerine sunduğu olanaklardan bir diğerinin de kullanıcılar ile etkileşim oluşturabilmesi olduğunu söyleyen Altuntaş, "Kullanıcılarına paylaşılan içeriklere yorum yapma olanağı sunarak, sanal reklam içinde aktif olmalarını sağlayarak, sanal reklam kampanyaları içerisinde yer alan oyunlarda yer almalarını sağlayarak veya kendi oluşturdukları bir görseli paylaşabildikleri bir alan yaratarak; hedef kitlesine eşsiz bir müşteri deneyimi sunmaktadır. Pazarlama alanında müşteri deneyiminin ne denli önemli olduğu tüm markalar tarafından bilinmektedir. Bu deneyim size hedef kitlenize veya potansiyel müşterilerinize ulaşma yolunda basamakları oldukça hızlı çıkmanızı sağlayacak bir bilettir." şeklinde konuştu.





- "İnsanların kendilerini biricik hissetmelerini sağlıyor"





Yeni nesil reklamcılığın en önemli özelliklerinden birinin insanların kendilerini biricik hissetmelerini sağlayacak kitlesizleştirme özelliği olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Kendilerine özel, kendi alanlarında ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde oluşturulacak reklamlar hedef tüketiciyi duygularından vuracaktır. Dijitalleşme ile birlikte reklamın tüm unsurları tek seferde, hızlı ve etkili şekilde ilgili hedef kitleye ulaşabilmektedir. Bu avantaj da reklam verenlerin bütçelerine hem reklam verirken hem de reklamın geri dönüş hızı sayesinde reklam veren tarafa olumlu şekilde yansımaktadır." diye şeklinde konuştu.

Günümüz reklamlarının artık, müşterilerin anlık hareketlerini dikkate alan, bu hareketleri hassas bir şekilde özelleştirip direkt nihai tüketiciye odaklanma özelliğine sahip olduklarını anlatan Altuntaş, şunları söyledi:

"Dijital reklamların çok kısa bir zaman diliminde oldukça ilgi çekici ve müşterilerin kendinden bir parça bulabildikleri içerikleri barındırması son derece önemlidir. Son dönemde tüketiciler bilgisayarlardan, akıllı telefonlardan, tabletlerden her türlü içeriğe erişim sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tüm bu kanallarda yapılacak olan reklamların doğru kodlama ile birden fazla ekrana uygun reklam öğelerini içermesi gerektiğidir. Tüketicinin bilgisayarından gördüğü bir reklamı farklı bir akıllı cihazda da aynı renklerde ve aynı boyutlarda görmesi gerekmektedir. Bu durum tüketicinin hafızasında reklamın kalıcılığını sağlayacak unsurlardan biridir."

Dijital medyanın sağladığı olanaklardan bir diğerinin de müşterinin etkileşimlilik olduğunu belirten Altuntaş, "Etkileşime giren müşteri, ekrana dokunarak, ekranı sallayarak, ekranı döndürerek veya ekranı büyüterek yapacakları eylemlerde reklamların içerisine girme olanağı bulmaktadır. Bu halde reklamın kendinden bir parça olduğunu düşünen müşteri açısından, markaya karşı olumlu bir görüş benimsenmesi olasılığı da oldukça yüksektir. Dijital reklam verenler mevcut müşterileriyle daha sıkı ilişkiler kurmak ve potansiyel müşterilerini doğru temas noktalarında yakalamak için video ve harekete geçiren mesajlarını doğru zamanda doğru kişilere ulaştırarak başarı sağlayabilmektedirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, müşteri profillerinin doğru tanımlanması ve reklam mesajlarının etkileyici olmasıdır. Bu sayede tekrarlanan mesajlar müşteriler üzerinde oldukça olumlu etki yaratabilecektir." şeklinde konuştu."





- Reklam gelirlerinde aslan payı Google'ın





Öte yandan "Digital 2020" raporuna göre dünyada 2019 yılında dijital reklamcılığa toplamda 334 milyar dolar harcanırken, bunun yaklaşık 90 milyar doları sosyal medya platformları aracılığıyla yapıldı. 2018 ve 2019 yılları karşılaştırıldığında sosyal medya yüzde 18 artışla reklam artışlarında en çok artış kaydeden mecra haline geldi.

Özel platform bazında bakıldığında Google 103,7 milyar dolar, Facebook 67,4 milyar dolar Alibaba 29,2 milyar dolar ve Amazon 14 milyar dolar reklam payları ile sıralanıyor.







