Türkiye'nin fiber altyapısında rekor!

Elektronik haberleşme sektöründe altyapıya dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere altyapı işletmeciliği alanında haziran itibarıyla 206 işletmeci yetkilendirildi. Bu işletmecilerin 1 yılda yaptığı 82 bin kilometre fiber altyapı yatırımıyla toplam fiber uzunluğu yüzde 12,9 artış göstererek 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 720 bin 12 kilometreye ulaştı. Sabit genişbant erişim pazarında, abone sayısına göre DSL hizmeti pazar payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 46,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 37,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kablo internet hizmetinin pazar payı yüzde 7,1 seviyesinde yatay seyretti. Yerleşik işletmecinin sabit genişbant pazarındaki payı ise Haziran 2026 itibarıyla yüzde 53,1 seviyesinde gerçekleşti.