Türkiye'nin fiber altyapısında rekor!

Geçen yılın haziran ayı itibarıyla 76,6 milyon olan toplam mobil genişbant abone sayısı yüzde 4'lük artışla Haziran 2026'da 79,7 milyona yükseldi. Toplam genişbant abone sayısı, 1 yılda yüzde 3,5 artış göstererek Haziran 2026'da 100,8 milyona ulaştı. Genişbant abone yoğunluğu ise Türkiye için yüzde 117,1 iken, OECD ülkelerinde Haziran 2024 itibarıyla yüzde 176,4 olarak gerçekleşti. Öte yandan, eylül ayı itibarıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan yaklaşık 12 bin firmanın yüzde 60'ının ve 1368 AR-GE merkezinin yüzde 22'sinin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösterdiği kayda geçti.