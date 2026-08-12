Yeni nesil online kütüphane Ramisher hizmete girdi: Arapça eserler Türkçe çevirileriyle dijitalde

İslami ilimler, Doğu klasikleri ve klasik Arapça metinlere odaklanan yeni nesil online kütüphane platformu Ramisher, yayın hayatına başladı. Klasik eserleri Arapça kaynak metinleri ve Türkçe çevirileriyle birlikte dijital ortamda okuma imkanı sunan platformda, klasik Arapça kaynak metin ile Türkçe çeviri aynı okuma ekranında sunuluyor.

Araştırmacılar, akademisyenler ve klasik metinlere ilgi duyan okurlar için geliştirilen platformda eserler ilim dallarına göre düzenlenen raflarda bir araya getiriliyor. Kullanıcılar belirli bir eser ya da yazarı arayabildiği gibi kütüphanedeki farklı konu başlıklarını inceleyerek de okumaya başlayabiliyor.

Platformun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, katalogda 1008 eser bulunuyor. Bunlardan 303 eser Türkçe çevirisiyle okunabilir durumda. Platformda şu ana kadar 117 bin 982 paragrafın Türkçe çevirisi hazır bulunuyor.

- Arapça kaynak ve Türkçe çeviri yan yana

Ramisher'ın öne çıkan özelliklerinden biri, klasik Arapça kaynak metin ile Türkçe çeviriyi aynı okuma ekranında sunması. Kullanıcılar böylece çeviriyi takip ederken kaynak metni de eş zamanlı olarak inceleyebiliyor.

Platformdaki eserler 40 ilim dalına göre düzenlendi. Bu yapı sayesinde kullanıcıların yalnızca arama motoru üzerinden belirli bir kitabı bulması değil, kütüphanenin farklı alanları arasında dolaşarak yeni eserler keşfetmesi hedefleniyor.

Kütüphanede tarih, siyaset, coğrafya ve hadis gibi farklı alanlara ait klasik eserlerden örnekler yer alıyor. İmam Maverdi'nin el-Ahkamü's-Sultaniyye, İbn Kesir'in el-Bidaye ve'n-Nihaye ve İbn Hurdazbih'in el-Mesalik ve'l-Memalik adlı eserleri de platformda erişilebilen çalışmalar arasında bulunuyor.

- Uzun süreli okumaya odaklanan dijital deneyim

Ramisher, yalnızca klasik eserlerin dijital ortamda sunulmasına değil, uzun süreli okuma ve araştırma deneyimine de odaklanıyor.

Platformun tasarımında göz konforu, tipografi ve metinler arasındaki boşluklar dikkate alınırken Arapça kaynak metinler ile Türkçe çeviriler için farklı okuma karakterleri kullanılıyor. Kütüphane arayüzünde Arapça kaynak, Latin başlıklar ile Türkçe çeviri olmak üzere üç katmanlı bir okuma yüzeyi oluşturuluyor.

Çeviri süreçlerinde yapay zeka destekli altyapıdan yararlanılıyor. Kullanıcıların çevirilerde gördüğü eksik veya hataları platforma bildirmesine de imkan sağlanıyor.

- Klasik metinlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor

Klasik Arapça eserlerin dijital ortamda daha kolay erişilebilir hale getirilmesini amaçlayan Ramisher, özellikle akademik çalışma yapan kullanıcıların kaynak metinlerle Türkçe çeviriler arasında karşılaştırmalı okuma yapabilmesine imkan sunuyor.

Platforma katkıda bulunan araştırmacı ve destekçilerin bilgilerine de yer verilen platformda, kullanıcıların yeni kitap önerileri, çeviri eksikleri ve platforma ilişkin geliştirme önerilerini iletebilecekleri bir iletişim kanalı da bulunuyor.

Ramisher'ın kütüphane hizmetinin yanı sıra anlaşmalı yayınevlerinden seçilmiş basılı eserleri kullanıcılarla buluşturan bir mağaza bölümü de bulunuyor.

İlerleyen dönemde mobil uygulama hizmetinin de kullanıma açılması planlanıyor.

Klasik Arapça eserleri Türkçe çevirileriyle birlikte incelemek isteyen kullanıcılar, Ramisher online kütüphanesine erişebiliyor.

Burak Yıldız, Bünyamin Aslan, Muhammed Okçu ve Muhammed Aslan projeye katkı sunan isimler arasında yer alıyor.