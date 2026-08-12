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Sağlık
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Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

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Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

Düzenli ağız bakımına rağmen geçmeyen ağız kokusunun altında farklı sağlık sorunları yatabiliyor...

#1
Foto - Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

Ağız kokusu çoğu zaman naneli ürünler veya sakızla geçici olarak bastırılıyor ancak sorun devam ediyorsa nedeni mutlaka araştırılmalı.

#2
Foto - Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi Bedii Ender Topçu, düzenli ağız bakımına rağmen devam eden ağız kokusunun mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Ağız kokusu çoğu zaman önemsiz bir sorun olarak görülse de bazı durumlarda sosyal yaşamı etkileyen önemli bir problem haline de gelebiliyor. Basit bir sorun gibi görülen ağız kokusu, bazı durumlarda diş eti hastalıkları ve yetersiz ağız hijyeninin ilk belirtisi olabiliyor. Ağız kokusunun çoğu zaman sakız veya naneli ürünlerle geçici olarak bastırılmaya çalışıldığını belirten Acıbadem Adana Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi Bedii Ender Topçu, ağız kokusunun normal bir durum olmadığını ve diş eti hastalıklarından yetersiz ağız hijyenine kadar birçok sağlık sorununun ilk belirtisi olabileceğini söyledi.

#3
Foto - Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

Ağız kokusunun yalnızca sosyal yaşamı değil, ağız sağlığını da etkileyen önemli bir belirti olduğunu ifade eden Topçu, bilimsel çalışmalara göre ağız kokularının yaklaşık yüzde 90'ının ağız içi nedenlerden kaynaklandığını belirtti. En sık görülen nedenlerin diş eti hastalıkları, dil yüzeyinde biriken bakteriler, diş taşı ve yetersiz ağız hijyeni olduğunu kaydeden Topçu, "Ağız kokusu normal bir durum değildir. Diş eti hastalıklarından yetersiz ağız hijyenine kadar birçok sağlık sorununun ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle düzenli ağız bakımına rağmen devam eden ağız kokusu mutlaka araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

Ağız kokusunun bazı durumlarda farklı hastalıkların habercisi olabileceğini dile getiren Topçu, "Sinüzit, bademcik enfeksiyonları, bazı sistemik hastalıklar ve mideyle ilişkili rahatsızlıklar da ağız kokusuna neden olabilir. Özellikle diş eti hastalıklarında ağız kokusu çoğu zaman ilk fark edilen belirtilerden biridir" diye konuştu. Ağız kokusunun önlenmesinde yalnızca diş fırçalamanın yeterli olmadığını vurgulayan Diş Hekimi Topçu, düzenli diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılmasını ve dil temizliğine önem verilmesini önerdi.

#5
Foto - Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

Topçu, "Ağız kokusuna neden olan bakterilerin önemli bir kısmı dilin arka bölümünde bulunuyor. Bu nedenle düzenli diş fırçalamanın yanında diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılmalı, en önemlisi de dil temizliği ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı. Ağız bakımına rağmen devam eden ağız kokusunun mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Topçu, "Düzenli ağız bakımına rağmen devam eden ağız kokusu mutlaka araştırılması gereken bir durumdur. Doğru tanı konulduğunda ağız kokusunun büyük bölümü başarılı şekilde tedavi edilebilir. Ağız kokusunu yalnızca bir koku problemi olarak değil, vücudun verdiği önemli bir uyarı olarak değerlendirmek gerekir" dedi.

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