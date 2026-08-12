Sakızla bastırıp geçmeyin! Ağız kokusu bu hastalığın ilk işareti olabilir

Topçu, "Ağız kokusuna neden olan bakterilerin önemli bir kısmı dilin arka bölümünde bulunuyor. Bu nedenle düzenli diş fırçalamanın yanında diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılmalı, en önemlisi de dil temizliği ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı. Ağız bakımına rağmen devam eden ağız kokusunun mutlaka araştırılması gerektiğini söyleyen Topçu, "Düzenli ağız bakımına rağmen devam eden ağız kokusu mutlaka araştırılması gereken bir durumdur. Doğru tanı konulduğunda ağız kokusunun büyük bölümü başarılı şekilde tedavi edilebilir. Ağız kokusunu yalnızca bir koku problemi olarak değil, vücudun verdiği önemli bir uyarı olarak değerlendirmek gerekir" dedi.