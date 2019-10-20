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Yeni nesil kız çocuklarının sorunları

Çağımız kızlarının sorunlarına değinen Sema Maraşlı, her yerde pozitif ayrımcılığın mevcut olduğunu belirtip,"Çağımızın kızları fazla özgürlüğün getirdiği problemlerle boğuşuyorlar." diye belirtiyor.

20 Ekim 2019 Pazar 12:07
Yeni nesil kız çocuklarının sorunları

Bugün “Dünya Kız Çocukları Günü” sebebi ile klişe sloganlar havada uçuyor. “Kız çocuklarımız okumalı, özgür olmalı, hayallerini gerçekleştirmeli…" Yirmi yıl önceki sloganlar… İstisnaları saymazsak kızlar artık okuyor, gayet özgürler ve hayallerini gerçekleştirmeleri içini kapılar açık. Her yerde onlara pozitif denilen bir ayrımcılık mevcut. Genel olarak baktığımızda kızların artık problemleri bunlar değil. Çağımızın kızları fazla özgürlüğün getirdiği problemlerle boğuşuyorlar.

Küçük yaşlarda beden ve estetik takıntısı, uyuşturucu ve alkol batağındaki ünlüleri model alıp onlar gibi olmaya çalışmaları, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, beden teşhirciliği, sosyal ağ bağımlılığı, kürtaj, babasız doğan çocuklarKariyer, yalnızlık, evlenememek, anne olamamak Mutlu olamamak ve depresyon

Kız çocuklarını düşündüğünü iddia edenler! Artık bu ezberlerinizden kurtulun da bunlara bakın. Kızlar ve kadınlarla ilgili bireysel olayları cımbızlayıp mağdur edebiyatı yapmaktan vazgeçin.

Gözlerinizi açın ve kız çocukları için gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız öncelikle annelerinin hırsları yüzünden sürekli internete fotoğrafı ve videosu paylaşılan mahremiyetine saygı duyulmayan küçük kız çocukları için bir şeyler yapın. Kadın hakları ismi altında kız çocuklarını ve kadınları erkeklerden nefret ettirmeye çalışanlara engel olun. Kızları yaratılış özelliklerine sahip çıkmaları için yönlendirin. Kızları; argo, küfür, kavga gibi ruhunu incitecek davranışlar yerine Allah’ın kadına yüklediği incelikler; letafet ve nezaket ile kültürlü zarif bir hanımefendi olmaları için yönlendirin. Küçücük yaşlarda kadın olmaya heveslenen ve yaşının üstünde giyinen, süslenen ve öyle yaşamaya çalışan kızlara yaşlarına göre yaşamaları için yol gösterin.

Başarı, okul, diploma, kariyer, para diye beyni yıkanan çocukların; ahlak, erdem ve maneviyat olmadan mutlu olamadıkları açıkça görülüyor. O halde yapılması gereken onlara biraz daha dünya hırsı yüklemek değil, onları mutlu edecek değerler yüklemek olmalı.

(Pedagog Sema Maraşlı cocukaile.net)

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:07
  1. Dünya Kız Çocukları Günü
  2. pozitif ayrımcılık
  3. Çağımızın kızları
  4. beden ve estetik takıntısı
  5. uyuşturucu ve alkol batağı
  6. sigara alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
  7. beden teşhirciliği
  8. sosyal ağ bağımlılığı
  9. kürtaj
  10. babasız doğan çocuklar
  11. Kariyer
  12. yalnızlık
  13. evlenememek
  14. anne olamamak
  15. Mutlu olamamak
  16. depresyon
  17. kız çocukları
  18. Kadın hakları
  19. Başarı
  20. okul
  21. diploma
  22. para
  23. ahlak
  24. erdem
  25. maneviyat
  26. Pedagog Sema Maraşlı

YORUM YAZ

  • burakburak35 dk önce
    harika yüreğine sağlık senin gibi düşünen kadınlar kız kardeşler eşler kızlar anneler çoğalır inşallah kalemine sağlık ellerinden öpüyorummmmmmm iyiki varsın sema maraşlı

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