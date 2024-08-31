Yeni nesil bomba gibi! Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Bilal Taha Emiroğlu, edebiyata olan ilgisini vurguladı ancak İstiklal Marşı'yla ilgili bir soruda elenmesi izleyicileri şaşkına çevirdi.

Genç yarışmacının bu beklenmedik hatası, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Emiroğlu'nun İstiklal Marşı sorusundaki yanıtı, programın en çok konuşulan anlarından biri oldu.