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Medya Yeni nesil bomba gibi! Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar
Medya

Yeni nesil bomba gibi! Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar

Yeniakit Publisher
2024-08-31 11:00:00 -

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen *Kim Milyoner Olmak İster* programında bu hafta şaşırtıcı anlar yaşandı.

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Bilal Taha Emiroğlu, edebiyata olan ilgisini vurguladı ancak İstiklal Marşı'yla ilgili bir soruda elenmesi izleyicileri şaşkına çevirdi.

Genç yarışmacının bu beklenmedik hatası, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Emiroğlu'nun İstiklal Marşı sorusundaki yanıtı, programın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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