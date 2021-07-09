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Ekonomi Yeni müjdeler mi gelecek? TPAO harekete geçti!
Ekonomi

Yeni müjdeler mi gelecek? TPAO harekete geçti!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş üç adet petrol sahası için başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 17:44:00 - 2021-07-09 17:56:30
Yeni müjdeler mi gelecek? TPAO harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla yeni enerji kaynakları için çalışmalara başlayan Türkiye, Karadeniz'den art arda güzel haberler aldı.

Karadeniz sonrası gözler Akdeniz'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre; Türkiye Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti. Akdeniz'de de çalışmalarını sürdüren Türkiye yeni kaynakların keşfi için tüm engellemelere rağmen kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz'de 3 alanda arama yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu alanlar Mersin ili Silifke ilçesi açıklarında, ancak Mersin körfezi içinde yer alıyor.

Petrol arama başvurusu yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan duyurusuna göre MAPEG'e yapılan petrol arama ruhsatı başvurusunda, arama alanlarının; P32-cl, P32-a3 ve P32-d paftalarda yer aldığı belirtildi.

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