Yeni müjdeler gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni enerji kaynağı keşflerinin yolda olduğu müjdesini verdi. 739. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında geldiği Bilecik’in Söğüt ilçesinde “Kuyulu Mescid Çevre Düzenlemesi Açılış Töreni”ne katılan Dönmez, Hükümet Konağı önünde mehteran eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Türbesi’nde dua edilmesinin ardından Türk Büyükleri Anıtı’nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra geçilen tören alanında konuşan Dönmez, “Söğüt’te filizlenen Osmanlı çınarının gölgesiyle huzur ve barışa kavuşan gönül coğrafyamıza gönül dolusu selam olsun” dedi.

Kimse ateşle oynamasın

Doğu Akdeniz tartışmalarına değinen Bakan Dönmez, şunları dile getirdi: “İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz ‘Hay hay’ deyin. Bizim çizdiğimiz sınırların dışına çıkarsanız hizaya getiririz. Artık o defterler kapandı. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Demokrasiyi kendi çıkarlarına alet edenler bugün gelmiş dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Tarihlerini masum halkların kanlarıyla yazanlar bugün yenemeyeceklerini anladıkları ülkelerle ve liderleriyle; tehditlerle, şantajlarla, manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz’de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar. Doğu Akdeniz’de kimse ateşle oynamasın.”

Buluruz da çıkarırız da

Her alanda bağımsız bir Türkiye yoluna baş koyduklarını vurgulayan Dönmez şöyle devam etti: “Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz’de tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Önce arayamazsınız dediler, aramaya başladık. Daha sonra arasanız da bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi bulsanız da çıkartamazsınız diyorlar. Allah’ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. İnşallah Karadeniz’den ve Doğu Akdeniz’den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Biz milletimizin aydınlık geleceğine baş koyduk ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”

Ertuğrul gazi FSRU gemisi

Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğindeki tek eksik parça yerli doğal gaz üretimi olduğunu belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hamdolsun o meseleyi de artık hallediyoruz. Kaynak zengini ülke olmamamıza rağmen yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesisleriyle önemli bir doğal gaz depolama hacmi kazandırdık. Şimdi buradan bir haberi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başladığımız Türkiye’nin yeni FSRU gemisi, Yüzer Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma Gemisi inşallah yıl sonunda inşallah Türkiye’de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gemimize ‘Ertuğrul Gazi’ ismini verdiler. Gemimizin testleri şu an devam ediyor. Testlerin bitiminin hemen ardından Türkiye’ye doğru yola çıkacak. Biri Hatay’da diğeri de İzmir’de olmak üzere 2 FSRU gemimiz vardı. İnşallah bunun biri kendi mülkümüzde özel sektöre ait. Yeni gelecek gemi BOTAŞ’ın mülkünde olacak. Diğer kiralık olan gemiyi de iade edeceğiz. İnşallah yılbaşı itibarıyla Ertuğrul Gazi Yüzer Doğal Gaz Gemisi’ni Hatay’daki terminale bağlayarak hizmete alacağız. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun.”

Hedef gazı satmak

Türkiye’nin kendi doğal gazını üretmeye başladığı zaman bambaşka bir kapı açılacağını kaydeden Bakan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: “Hedefimiz belli. Net ihracatçı olana kadar aramaya, sondaja devam edeceğiz. Her platformda, her şart ve koşulda hakkımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye’nin uzattığı dost elini havada bırakanlar günün sonunda pişman olacaklar. O yüzden iş işten geçmeden herkes yanlıştan dönsün. Ertuğrul Gazi’nin ve Alperenlerin yaktığı, 739 yıldır hiç sönmeden yanan diriliş ruhunun ilanihaye devam etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”

Duanızı eksik etmeyin

Karadeniz’deki doğal gaz keşfine ilişkin bilgiler de veren Bakan Dönmez, “Şu anda yaklaşık 3 bin 500-4 bin metrelerdeyiz. 500-1000 metre arasında bir işimiz daha var, üçüncü katmandayız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin” dedi.