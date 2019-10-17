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Yeni modelin detayı belli oldu! Sosyal yardımlarda ‘artı’ dönemi

Katıldığı "Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı"nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda "artı" dönemini başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:42
Yeni modelin detayı belli oldu! Sosyal yardımlarda ‘artı’ dönemi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda "artı" dönemini başlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Başvurusu yapılan vatandaşlarımızın sosyal durum incelemelerine uygun olarak ihtiyaç tespitleri ve yardımları yapılacak, ayrıca birbirleriyle ilişkili farklı kurumlar tarafından müdahale gerektiren sorunlarla ilgili ortak bir müdahale alanı oluşturacağız." dedi.

Selçuk, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde (ÇASGEM) düzenlenen "Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı"na katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birleşmesinin ardından sosyal yardımlara çok önem verdikleri aktaran Selçuk, "Bakanlık olarak sosyal yardımlarla istihdam bağlantısını, sosyal güvenlikle bağlantısını daha etkin bir şekilde kurmalıyız. İstihdamı artırırken aynı zamanda yardımlarla da bütün muhtaçlara ve mazlumlara ulaşmak zorundayız." dedi.

Selçuk, son 17 yılda hükümetleri döneminde Türkiye'deki yoksulluk oranının ciddi bir şekilde azaltıldığını söyledi.

"Tarihi rekora imza attık"

Yoksullukla mücadele alanında attıkları adımlara ilişkin Selçuk, şunları kaydetti:

"Son 17 yıla baktığımız zaman sosyal yardımlarımızın hem niteliğini hem de niceliğini geliştirmiş durumdayız. Bu süreçte de 308 milyar liralık sosyal yardım harcamamızla da tarihi bir rekora imza atmış durumdayız. 2002'de geldiğimiz zaman 1,3 milyarlık bir sosyal yardım harcamamız varken 2018'de 43 milyar liraya yükselmiş durumda. Yine 2002'ye baktığımızda 4 tür sosyal yardım verirken bugün 43 farklı türde sosyal yardımları uygulamaktayız. Bizim amacımız bu sosyal yardımların niteliğini ve niceliğini geliştirirken aynı zamanda doğru yere, doğru şekilde, etkin bir şekilde ulaşmasına sağlamak."

Selçuk, geliştirdikleri sistemler sayesinde sosyal yardımlarda evrak toplama konusunda 15-20 gün süren başvuru süresini kısalttıklarını, vatandaşların kuyrukta beklemelerine son verdiklerini kaydetti.

"Çocukların eğitim faaliyetlerini destekliyoruz"

Her yıl yeni sosyal programlar başlattıklarını anlatan Selçuk, "Biz istiyoruz ki daha etkin bir şekilde, daha verimli bir şekilde bu sosyal yardımları halkımıza ulaştırabilelim. Bakanlık olarak insanımıza dokunan, zor günlerinde onlara kol kanat geren hizmet anlayışımız gereği öncelik olarak bütün çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza ve kadınlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitim faaliyetlerini sosyal yardımlarımız aracılığıyla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, bakanlık olarak yoksul vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamındaki primlerini bütçelerinden karşıladıklarını belirterek, "Böylelikle ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim imkanlarını da son 17 yılda sağlamış durumdayız." dedi.

Gelecek dönemde sosyal yardım sistemlerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerine değinen Selçuk, "Sosyal yardımlarda 'artı' dönemini başlatıyoruz. Başvuru yapan vatandaşlarımızın sosyal durum incelemelerine uygun olarak ihtiyaç tespitleri ve yardımları yapılacak, ayrıca birbirleriyle ilişkili farklı kurumlar tarafından müdahale gerektiren sorunlarla ilgili ortak bir müdahale alanı oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni dönem başlattık"

Selçuk, istihdam dostu sosyal yardım modellerine ağırlık vereceklerine, Türkiye'nin sosyal kalkınmasına da hizmet sunmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ni hayata geçirerek sosyal yardımlarda yeni bir dönem başlattıklarını aktaran Selçuk, "Bunu tüm dünyaya örnek olacak bir sistem haline getirmeyi hedefliyoruz. Yine bu bütünleşik sistem sayesinde, daha etkin analizlerle sosyal yardım alan hanelerimizin istihdam bağlantısını güçlendirmeyi de amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Çalıştaya, Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile bakanlık bürokratları katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:42
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
  4. Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı
  5. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  6. Peygamber Efendimiz
  7. sosyal yardım
  8. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi
  9. Bakan Yardımcısı Ahmet Koca
  10. Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu
  11. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin

YORUM YAZ

  • aslanaslan13 dk önce
    SENİN GİBİ BAKANIN 
  • Yusuf ZORYusuf ZOR46 dk önce
    "Peygamber Efendimiz 'Komşusu tokken aç yatan bizden değildir' buyuruyor. diyor hanımefendi. Yoksulluk Nafakası ve Çocuk haczinde İslamın ayetlerine karşı dayatma kanunları savunurken,bunların söylenmesi bence çok "Halkı aptal yerine koyup, İslami düşünce yapıyormuş görüntüsü" vermektir. Ben samimiyetine inanmadım. Başka inana var mı aceba.
  • MaraşlıMaraşlı57 dk önce
    Yahu bacım dön evine git otur oldum olası sevemedim seni ve o küçük emrah gibi boynu bükük duruşunu , lütfen bırakın şu koltukları

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