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Dünya "Yeni modeli hazırlarken Türkiye'nin tecrübesinden faydalandık"
Dünya

"Yeni modeli hazırlarken Türkiye'nin tecrübesinden faydalandık"

Fas, yeni ekonomik modeli hazırlarken Türkiye'nin tecrübelerinden faydalandıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:36:00 - 2021-05-28 09:38:00
"Yeni modeli hazırlarken Türkiye'nin tecrübesinden faydalandık"

Fas'ta 2035'e kadar planlanan yeni ekonomik kalkınma programının detayları açıklandı.

Fas Kalkınma Komitesi Başkanı Şekib Bensumi başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yeni ekonomik programı hazırlanırken Türkiye'nin tecrübelerinden de faydalanıldığını belirtti.

Bensumi açıklamasında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özel şirketlerin ekonominin gelişmesine katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Bensumi, "Örneğin, özel bir şirket ülkenin (Türkiye) toplam ihracatının yüzde 10'una katkıda bulunuyor. 2 binden fazla patente sahip." dedi.

Fas'ta kamu ve özel sektör arasında ortak bir politikanın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Bensumi, ülke ekonomisine verimli bir şekilde katkıda bulunmak için yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üzerine 'Fas'ta üretilmiştir' ibaresinin yazılmasının gerektiğini belirtti.

Öte yandan Fas'ta enerji ücretleri konusuna da değinen Bensumi, ülkede elektrik fiyatının kilovatsaat başına 0,12 dolara ulaştığını, bu fiyatın Fransa ile aynı seviyede olduğunu ancak Türkiye'de 0,07 doları geçmediğini bildirdi.

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