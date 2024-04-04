Yeni model CHP’den memnun musunuz Kemalistler? DEM’i ürküten başkan partiden kovuldu!

CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan imzasıyla Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına DEM Parti adayı Acar ile ilgili dilekçe verildi. Verilen dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.

CHP Van İl Başkanlığından bugün yapılan açıklamada, “Saray ilçemizde il başkanlığımız bilgisi dışında İlçe Seçim Kuruluna bir müracaat gerçekleştiğini üzüntü ile öğrendik. İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçenin ardından bir de istifa dilekçesi vermiştir. Bunun üzerine harekete geçen il başkanlığımız ilgili müracaatı yapan İlçe Başkan Vekilinin sadece istifasını yeterli bulmamış kendisini kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk etmiştir. Halkın iradesinin dışında bir irade olamayacağını, bu vesileyle tekrar tüm siyasi partileri halkın iradesine saygılı olmaya davet ettiğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ve beyan ederiz” denildi.

İhraç edildi

Halk TV’nin haberine göre CHP Van Saray‘da seçimi kazanan DEM Partili adayının memnu haklarının incelenmesi için başvuru yapan CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan’ı ihraç etti.