Yeni Mercedes-Benz GLC, Türkiye’de satışa sunuldu

Haziran ayında gerçekleşen dijital dünya lansmanıyla tanıtılan Mercedes-Benz SUV ailesinin en dinamik üyesi yeni GLC, Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Her ayrıntısı ile modern, sportif ve lüks bir SUV karakteri ortaya koyan yeni GLC’nin benzersiz gövde orantıları, dikkat çekici yüzeyleri ve büyük bir özenle şekillendirilen kaliteli iç mekanı ilk anda hemen göze çarpıyor. Yeni GLC, hem şehir içi asfalt yollarda hem de arazide her zaman üstün performans ve sürüş konforu sunuyor. İlk defa sunduğu arka aks yönlendirme sistemi ise manevra kabiliyetini ve sürüş güvenliğini daha da ileriye taşıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan; “Mercedes-Benz olarak duyusal sadelik tasarım felsefemizi sürdürüyoruz. Yeni GLC de bütün SUV portföyü modellerimiz gibi duyguları harekete geçiriyor. Dinamik sürüş keyfi, modern tasarımı ve off-road detaylarına sahip MBUX ve Artırılmış Gerçekliğe Sahip Navigasyon gibi özellikleriyle yeni GLC’nin hem macera tutkunları hem de ailelerde merak uyandıracağına eminim. Ayrıca yeni GLC, asfaltta üstün yol tutuş ve sürüş dinamikleri ve arazide üstün performans gibi tüm Mercedes-Benz SUV araçlarına özgü özelliklere de sahip” dedi.

Yeni GLC’nin yüksek standartları her ayrıntıda kendini gösteriyor. Yeni nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, onu daha dijital ve akıllı hale getiriyor. Gösterge paneli ve medya ekranındaki canlı görüntüler, araç ve konfor işlevlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. İki ayrı ekran ile yapılandırılmış yeni nesil MBUX net bir bilgi sunumu ile bütünsel, estetik bir deneyim sunuyor. Tam ekranda navigasyon, sürücüye mümkün olan en iyi rota yönlendirmesini sağlıyor. Ayrıca navigasyon için MBUX Artırılmış Gerçeklik opsiyonu da sunuluyor. Bir kamera, aracın ön bölgesini kaydediyor. Merkezi ekran hareketli görüntüleri gösterirken örneğin trafik işaretleri, yön tabelaları, şerit değiştirme önerileri ve ev numaraları gibi sanal nesneleri, bilgileri ve işaretleri de üst üste getiriyor.

“Hey Mercedes” akıllı sesli komut sisteminin öğrenme yeteneği, gelişmiş teknolojik algoritmalara dayanıyor. Sistem, kullanıcının istek ve tercihlerine göre kendini sürekli olarak uyarmasının yanı sıra önerilerde de bulunuyor.

Duyusal sadelik ve duyguları harekete geçiren tasarım

Yeni GLC, Mercedes-Benz SUV ailesinin bir üyesi olarak hemen kendini gösteriyor. Özenle şekillendirilen dış tasarımda yan gövde panelleri dinamik ve şık bir görünüm sunuyor. Yan gövde panelleriyle bütünleşengeniş çamurluklar zarafet ile arazi performansı arasında bir denge oluşturuyor.

AMG Tasarım Konsepti ile modern bir görünüm sunmakla kalmayan yeni GLC, gelişmiş bir aerodinamik verimlilik de sunan 20 inç jant seçenekleri ile sportif ve kendinden emin görünümünü destekliyor.

Yeniden tasarlanan iki parçalı arka aydınlatma grubu, üç boyutlu bir iç tasarıma sahip arka cephenin genişliğini vurguluyor. Krom görünümlü egzoz çıkışları ve krom tampon alt koruma kaplaması da sportif ve şık görünümü destekliyor.

Ön konsol sade bir tasarıma sahip. Üst kısım, uçak motorlarını andıran türbin görünümlü havalandırma çıkışlarıyla ikonik bir görüntü ortaya koyuyor. Alt kısımda uyumlu bir çizgi ile kavisli orta konsol ile bütünleşiyor. Sürücüye ait 12,3 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü gösterge paneli havada yüzüyor gibi görünürken, 11,9 inçlik merkezi medya ekranı da yine orta konsolun üst kısmında havada süzülüyor gibi görünüyor. Tıpkı ön konsol gibi, bu ekran da hafifçe sürücüye dönük duruyor.

En güncel Sürüş Yardım Paketi yeni ve ek işlevler içeriyor. Destek sistemleri, bir tehlike anında yaklaşan çarpışmalara yanıt verebiliyor. Birkaç gelişmiş özellik, sürüşü daha da güvenli hale getirebiliyor. Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, artık 100 km/s (önceden 60 km/s) hıza kadar yolda duran araçlara tepki verebiliyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, 360 derecelik kamera ile şerit algılama işlevi örneğin bir acil durum şeridi oluşturma avantajı sunuyor

Park yardımcıları, daha güçlü sensörler sayesinde manevra yaparken sürücüyü daha iyi destekleyerek güvenlik ve konforu artırıyor. MBUX entegrasyonu sistemi daha sezgisel hale getiriyor ve ekran üzerinden görsel olarak destekliyor arka aks yönlendirmesi park asistanlarına entegre ediliyor ve sistem hesaplaması buna göre koordine ediliyor. Acil fren işlevleri, diğer yol kullanıcılarını korumaya yardımcı oluyor.