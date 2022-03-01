Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Sumudica'nın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü göreve getiren ve onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getireceği belirtildi.
Sumudica'nın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü göreve getiren ve onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getireceği belirtildi.
Süper Lig'de sezona İrfan Buz yönetiminde başlayan daha sonra Marius Sumudica'yla anlaşan ve Rumen teknik adamın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumlu olarak göreve getirip onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor yeni teknik direktörünü buldu.