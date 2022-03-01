  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Sumudica'nın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü göreve getiren ve onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getireceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 14:21:00 - 2022-03-01 14:21:47
Malatyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Sumudica'nın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü göreve getiren ve onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getireceği belirtildi.

Süper Lig'de sezona İrfan Buz yönetiminde başlayan daha sonra Marius Sumudica'yla anlaşan ve Rumen teknik adamın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumlu olarak göreve getirip onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor yeni teknik direktörünü buldu. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay