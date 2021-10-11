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Spor Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...
Spor

Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başına getirilen teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili şaşkına çeviren iddialar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 09:43:00 -
Yeni Malatyaspor'un yeni hocası Sumudica için şaşkına çeviren iddia: Türk insanının arkasından...

Yeni Malatya'nın başına getirilen Marius Sumudica'nın Türkiye hakkında hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Rumen teknik adamın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, Sumudica'nın Türkiye'yi öven açıklamalar yaptığını ancak arka planda hakaretler ettiğini belirtti.

İşte Erdoğmuş'un Sumudica ile ilgili sözleri;

-"Sürekli medya önünde 'Türkiye benim ikinci vatanım' diyor. Ama arka planda ülkemize hakaretler ediyor. "

-"Basın toplantısına giderken yardımcın bana, 'oğuz dikkat et yalandan ağlayabilir' dedi ve dediği olunca ben de kendimi tutamayıp güldüm. Videolar da görebilirsiniz."

-"Covid 19 başlayınca ülkeden kaçtın, sonra Türkiye'de iş bulamam diye geri döndün. Odana halıdan perdeye tv'den mikrodalga'ya kadar her şey getirildi. Yemeklerin kulüpte hazırlandı. Kelebeği, güveyi bahane edip yaygara kopardın."

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