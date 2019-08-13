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Yeni Malatyasporlu futbolcular tura inanıyor

- Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali:"Buradaki maçta hatalarımızı telafi edip, daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden eminim"- Sarı-siyahlı ekibin stoperi Teenage Hadebe:"Orada 3 gol yedik ama burada 4 gol niye atmayalım? Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız"

13 Ağustos 2019 Salı 14:17
Yeni Malatyasporlu futbolcular tura inanıyor


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali ile stoperi Teenage Hadebe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü konuk edecekleri Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından iki futbolcu, deplasmanda 3-1 kaybedilen müsabaka sonrası Partizan'la iç sahada oynanacak rövanş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partizan karşısında ilk maçta iyi işler yaptıklarını dile getiren Tunuslu futbolcu Chaalali, "Bu sonuç belki dezavantaj olarak gözükebilir ama sahamızda ikinci bir maç var. Buradaki maçta hatalarımızı telafi edip daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden eminim." diye konuştu.

Chaalali, Partizan maçı öncesi taraftarlara da çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Buradaki atmosferin çok iyi olacağını duydum. İnşallah öyle olur, çünkü bu maç bizim için çok önemli. Biz sahada gerekeni yapacağız, hatalarımızı telafi edeceğiz. Beyirci de kendi görevini mutlaka tribünde yapacaktır. Bu turu geçmek için onlara çok ihtiyacımız var. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de sahada gerekeni yapacağız."


- Hadebe: "Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız"


Takımın stoperi Teenage Hadebe, zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını belirterek, "Sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız. İlk maçta bizim orada yaşadığımız baskıları, bizim burada onlara hissettirmemiz lazım. Orada 3 gol yedik ama burada 4 gol niye atmayalım? Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpija Ljubljana ile oynanan maçta sakatlanan Hadebe, durumunun iyi olduğunu ve Partizan karşısında forma giyebileceğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:17
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Ghaylene Chaalali
  4. Partizan
  5. Teenage Hadebe
  6. UEFA Avrupa Ligi
  7. Yeni Malatyaspor

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