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Spor

Yeni Malatyaspor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:25:42 -
Yeni Malatyaspor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeni Malatyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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