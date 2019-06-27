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Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

- Sarı-siyahlı takım, kaleci Fabien Farnolle ile sözleşme yeniledi

27 Haziran 2019 Perşembe 18:28
Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi sona eren Beninli kaleci Fabien Farnolle ile tekrar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda." ifadeleri kullanıldı.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:28
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