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Spor

Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:57:22 -
Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık ekipleri tarafından futbolcularımız, altyapı antrenörlerimiz ve tüm personelimize koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, il dışından gelecek teknik heyet ve bazı futbolculara ise koronavirüs testinin salı günü yapılacağı bildirildi.

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