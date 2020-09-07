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Spor Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı
Spor

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 20:06:24 -
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ile yollar ayrıldı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 milyon lira tutarında gelir elde etmiştir. Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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