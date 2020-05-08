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Spor

Yeni Malatyaspor’da futbolculara ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı

Süper Lig’e 12 Haziran’da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü top başı yapacağını duyuran Yeni Malatyaspor’da futbolcu, antrenör ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:37:38 -
Yeni Malatyaspor’da futbolculara ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı

Süper Lig’e 12 Haziran’da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü top başı yapacağını duyuran Yeni Malatyaspor’da futbolcu, antrenör ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan teste bir grup futbolcu, altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı. A Takım teknik heyeti ve il dışından gelecek futbolcuların korona virüs testlerinin ise salı günü yapılacağı belirtildi.


Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Nurettin Soykan Tesisleri’nde futbolcularımız, altyapı antrenörlerimiz ve tüm personelimize korona virüs (Kovid-19) PCR testi yapılmıştır. Teknik heyetimiz ve il dışından gelecek bazı futbolcularımızın Kovit-19 testi ise salı günü yapılacak" ifadelerine yer verildi.

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