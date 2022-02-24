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Spor Yeni Malatyaspor'da flaş Adem Büyük kararı!
Spor

Yeni Malatyaspor'da flaş Adem Büyük kararı!

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 15:18:00 -
Yeni Malatyaspor'da flaş Adem Büyük kararı!

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı..

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