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Spor Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları
Spor

Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:30:59 -
Yeni Malatyaspor'da Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Kasım Çarşamba günü Etimesgut Belediyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Pas ve kondisyon çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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