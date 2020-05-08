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Spor

Yeni Malatyaspor'a Tunuslu ön libero: Ferjani Sassi

Gelecek sezon öncesi kadro yapılanmasına giden Yeni Malatyaspor, Tunuslu ön libero Ferjani Sassi'yi yakın markaja aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 00:09:00 -
Yeni Malatyaspor'a Tunuslu ön libero: Ferjani Sassi

Yeniakit.com.tr - Gelecek sezon öncesi kadro yapılanmasına giden Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tunuslu ön libero Sassi

Yeni Malatyaspor, Mısır ekibi Zamelek'de forma giyen Tunuslu ön libero Ferjani Sassi'ye kanca attı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tunuslu ön libero için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

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